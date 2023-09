ERC Ingolstadt: Neue Powerplayspieler sollen Fans jubeln lassen

Letzte Saison war erst im Finale Endstation für den ERC Ingolstadt – und heuer? Stürmer Wojciech Stachowiak hat sich auch seine Gedanken gemacht: "Viele denken, dass wir es dieses Jahr nicht so weit schaffen. Aber wir haben ein richtig gutes Team, wir glauben an uns und glauben, dass wir es wieder weit schaffen können."

Herbe Verluste in der Offensive

Doch die Ingolstädter müssen herbe Verluste vor allem in der Offensive verkraften: Feser, Storm, Ronning, Matteau: Allesamt kreative Köpfe, die den Gegner schwindlig spielen konnten. Ausnahmespieler, die viele Tore erzielt und jede Verteidigung vor Probleme gestellt haben.

Vor allem aber: Sie haben den ERC unberechenbar gemacht. Alle nicht mehr da! Doch das ist noch lange kein Grund für die Ingolstädter Fans, die Köpfe hängen zu lassen. "Ich glaube dass wir guten Zuwachs bekommen haben und wir vier starke Reihen haben, die gut Eishockey spielen können. Das Team ist jetzt sehr ausgeglichen", beruhigt Verteidiger Leon Hüttl die Fans.

Patrik Virta - der Toptransfer der Ingolstädter

Denn Fakt ist: Neben Torwart Michael Garteig sind nun vor allem die Mittelstürmer das Ingolstädter Prunkstück – und die sind auch im Ligavergleich weit vorne mit dabei. So wie Patrik Virta – ein quirliger Finne mit Dauergrinsen im Gesicht, zuletzt Assistenzkapitän bei Champions-Hockey-League-Sieger Tappara Tampere.

Auch bei den Ingolstädtern hat er schon das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt. "Patrik ist immer noch ein junger Spieler mit 27. Und er weiß auch, wo das Tor steht, wie man in den Vorbereitungsspielen gesehen hat. Ich bin mir sicher, dass er es auch weiter finden wird", sagt Wojciech Stachowiak.

In der Champions-Hockey-League hat er auch schon eingenetzt. Ein absoluter Führungsspieler mit Torriecher ist zudem der 35-jährige Andy Rowe. Zuletzt war der 1,90-Meter-Mann in der Schweiz in der ersten Liga bei Rapperswil für 31 Scorerpunkte gut.

Trainer will Höchstleistungen rauskitzeln

Wichtiger Faktor für den Erfolg ist auch der Trainer: Mark French – letztes Jahr Coach des Jahres in der DEL, ein Taktikfuchs mit vielen kreativen Ideen. Er hat letzte Saison viele Spieler extrem weitergebracht, Neuzugänge beeindruckend eingebaut, die Älteren angestachelt.

Nur eines hat er nicht in den Griff bekommen: Die Ingolstädter Ausbeute in Überzahl war überschaubar. Doch hier haben die Panther auf dem Transfermarkt nachgebessert. Unter anderem kamen mit Straubings Travis St. Denis und Iserlohns Casey Bailey zwei extrem gute und gefährliche Powerplayspieler.

Wenn French es schafft, die Taktik so umzustellen, dass die Flügelspieler auch weiterhin für mächtig Dampf sorgen und dabei auch die Center ordentlich mit Pucks füttern, dann sollten für die Fans des ERC jede Menge Torjubel und Punkte drin sein.

Saisonprognose: Top fünf als Minimalziel

Die Abwehr um die WM Silberhelden Fabio Wagner und Leon Hüttl ist nach wie vor stark, vor allem läuferisch. Mit dem Ex-Frankfurter Kevin Maginot kam eine der Entdeckungen der letzten Saison. Einzig von der blauen Linie aus müssen die Ingolstädter noch drauflegen.

Der erste Torwart Garteig ist ligaweit ganz vorne mit dabei, der zweite Goalie, Devin Williams aus Regensburg, hat jedoch noch keine DEL-Erfahrung.

Und was den Sturm anbelangt zeigt sich Kapitän Fabio Wagner trotz des Abgangs vieler Kreativspieler zuversichtlich. "Wir haben es auch da sehr gut kompensiert. Vielleicht sogar noch besser ersetzt! In der Verteidigung haben wir auch mehr Tiefe als im letzten Jahr. Wichtig ist, dass wir eine konstante Saison spielen." Dann, so Wagner, könne es auch eine lange Saison werden.

Ob es bis ins Finale reicht – abwarten. Alles andere als ein Platz in den Top fünf wäre aber eine herbe Enttäuschung für Ingolstadt.