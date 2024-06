Das Runde muss ins Loch: Deutsche Meisterschaften im Fußballgolf

Die Fußballgolfanlage am Fuße von Vierzehnheiligen in Bad Staffelstein sieht aus wie eine überdimensionierte Minigolfanlage. Hier wird am Wochenende eine Mischung aus Fußball und Golf gespielt. Mannschaften aus ganz Deutschland treffen sich zu den Deutschen Meisterschaften im Fußballgolf. Auch die amtierende Vizeweltmeisterin und Weltranglistenerste, Andrea Weidenegger, Spitzname Ändi, ist am Start. Sie kennt viele Fußballgolfanlagen auf der ganzen Welt, die in Bad Staffelstein liegt vor malerischer Kulisse am Obermain.

Mischung aus Fußball und Golf

Fußballgolf wird auf großen Flächen gespielt, ähnlich wie Golf. Allerdings wird mit einem Fußball gekickt, es braucht Füße, keine Schläger. Hindernisse wie Baumstämme, Ringe aus Weidengeflecht oder kleine aufgeschüttete Erdhaufen lassen die insgesamt 18 Bahnen am Obermain zu einer Herausforderung werden. Wie oft geschossen werden darf, bis der Ball im Loch ist, entscheiden die vorher festgelegten Regularien.

Erstmals Deutsche Meisterschaften am Obermain

Seit sieben Jahren existiert die Fußballgolfanlage unterhalb von Vierzehnheiligen. Aus einem Acker haben die Verantwortlichen eine Anlage mit verschiedenen Bahnen und Schwierigkeitsstufen gebaut. In den vergangenen Tagen haben sie der Rasen gemäht und der Platz nach dem Starkregen für das besondere Event in Schuss gebracht. Die Deutschen Meisterschaften im Fußballgolf am Obermain austragen zu können, ist für die Verantwortlichen eine besondere Ehre. "Das ist ein tolles Gefühl, denn sonst wird in großen Städten wie München oder Dortmund gekickt", sagt der Platzchef, Patrick Zenk.

Zittern bis zum letzten Moment

Noch vor einigen Tagen war an Fußballgolf auf der Anlage nicht zu denken. Das Wasser durch den Starkregen stand auf der Wiese, Patrick Zenk dachte bereits an eine Absage. "Nur den vielen Helfern ist es zu verdanken, dass wir heute hier spielen können", sagt er. Auch auf Trainingsspiele mussten die 150 Spielerinnen und Spieler verzichten, zu groß wäre die Gefahr gewesen, dass der Platz durch den nassen Boden kaputtgeht. Für das Wochenende sei jetzt alles in perfekter Ordnung, so Patrick Zenk: "Mögen die Spiele beginnen."

Deutsche Meister gesucht

Gespielt wird im Einzel oder Doppel, gesucht wird der Deutsche Meister, die Deutsche Meisterin und die beste Mannschaft. Auch Vizeweltmeisterin "Ändi" rechnet sich Chancen aus. Für Mirko soll der Spaß nicht zu kurz kommen, erklärt der Spieler, der aus Detmold in Nordrhein-Westfalen angereist ist. Eigentlich sei er Fußballer, doch Freunde haben ihn vor ein paar Jahren zu einem Fußballgolfspiel mitgenommen, das habe ihm total Spaß gemacht. Hier in Bad Staffelstein sieht er an diesem Wochenende Freunde, die sich immer wieder bei Turnieren begegnen. Er habe schon viele Anlagen gesehen, doch die in Bad Staffelstein liege malerisch, aber sie hat durch den Hang auch ihre Tücken, sagt der leidenschaftliche Fußballgolfer.