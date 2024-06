Milliardenloch: Oberfranken fehlen 22.000 Arbeitskräfte

Alte gehen, Junge fehlen: Die Lücken auf dem Arbeitsmarkt in Oberfranken wird sich in den kommenden Jahren vergrößern. Wie stark der Fachkräftemangel im Bezirk sein wird – das hat jetzt die Industrie- und Handelskammer in Bayreuth beziffert. Demnach fehlen in der Region 22.000 Fach- und Arbeitskräfte.

Zahl der fehlenden Arbeitskräfte in Oberfranken steigt wohl weiter

Oberfranken entgingen damit jährlich knapp 2,1 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung. Dieser Wert steige nach der aktuellen Prognose bis 2027 auf 2,7 Milliarden Euro jährlich. "Mittlerweile hat der Arbeitskräftemangel ein Ausmaß erreicht, das strukturell und gesamtwirtschaftlich viel mehr ist als nur eine Herausforderung", warnt IHK-Präsident Michael Waasner. In den kommenden drei Jahren soll die Arbeitskräftelücke nach neuesten Berechnungen um weitere 6.300 Arbeitskräfte auf insgesamt 28.300 ansteigen, heißt es in der Mitteilung.