Hochwasser-Ticker: Lage in Regensburg bleibt angespannt

08.05 Uhr: Hochwasser beschädigt Straßen in Schwaben

Das Hochwasser hat einige Straßen in Schwaben teils sehr stark beschädigt. So habe beispielsweise die Schmutter das Bankett an der Staatsstraße 2382 zwischen Meitingen und Langenreichen weggespült und die Hauptfahrbahn um bis zu zwei Meter unterhöhlt, so das Staatliche Bauamt Augsburg. Daher sei die gesamte Fahrbahn aktuell gesperrt. Derzeit werde die Sanierung der Straße vorbereitet. Aufgrund des sehr nassen Untergrunds könne damit aber frühestens in der kommenden Woche begonnen werden, hieß es.

08.03 Uhr: Aiwanger für mehr dezentralen Hochwasserschutz

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich für mehr dezentralen Hochwasserschutz ausgesprochen. Im BR24 Thema des Tages nannte er zum Beispiel den Bau von Rückhaltebecken für Wasser und Schlamm. Jedes Dorf müsse geprüft werden, so Aiwanger. Dafür seien am Ende hunderte Millionen oder eine Milliarde Euro nötig. Es gehe auch um viele kleine Maßnahmen wie die Sicherung von Heizöltanks in Häusern. Zu der Diskussion um Verzögerungen beim Polderbau erklärte Aiwanger, dass Hauptschäden schon vor dem Einfließen in die Donau entstanden seien. Gleichzeitig erinnerte er an den Widerstand vor Ort wie in Regensburg, wo Bürger einen zweiten Polder abgelehnt hätten.

07.30 Uhr: Lage in Regensburg angespannt - Pegel sinkt langsam

Die Hochwasserlage in Regensburg bleibt angespannt. Der Pegelstand sinke sehr langsam auf hohem Niveau, sagte eine Sprecherin der Stadt. Laut dem Hochwassernachrichtendienst (HND) lag der Pegelstand der Donau weiter bei über sechs Metern - normal sind etwa drei Meter. Am Dienstagabend evakuierten die Einsatzkräfte etwa 30 Häuser entlang einer Straße an dem Fluss, weil der Untergrund wegen des hohen Grundwasserspiegels immer weiter aufweichte. Die Stabilisierung der Schutzwände an der Werftstraße werde auch am Mittwoch weiter im Fokus des Katastrophenschutzes stehen, sagte die Sprecherin. "Das ist unsere Schwachstelle." Inzwischen sei gezielt Wasser auf die Landseite geleitet und dort der Wasserspiegel erhöht worden. Damit soll laut Stadt verhindert werden, dass die Hochwasserschutzelemente schlagartig versagen. Am Morgen musste ein Schiff gesichert werden. Dazu wurde Personal über einen Hubschrauber hinuntergelassen.

07.23 Uhr: Trotz Evakuierungsaufruf - Noch Menschen in Hamlar

Trotz eines Evakuierungsaufrufs des Landratsamtes Donau-Ries sind immer noch Menschen im überfluteten Hamlar, einem Gemeindeteil von Asbach-Bäumenheim. Laut Polizei Donauwörth wurden die Menschen am Dienstag aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Man werde die Anwohnerinnen und Anwohner aber nicht mit unmittelbarem Zwang wegbringen, hieß es. Man empfehle den Menschen, zumindest höhere Stockwerke aufzusuchen. Wie viele Menschen noch in Hamlar sind, ist nicht bekannt. Auch in Auchsesheim und Zusum, für die ebenfalls eine Evakuierungsempfehlung ausgesprochen wurde, seien noch Menschen vor Ort.

07.07 Uhr: Noch immer Behinderungen auf Bayerns Straßen

Wegen des Hochwassers kommt es noch immer auf zahlreichen Straßen in Bayern zu Behinderungen. So ist zum Beispiel auf der A9 die Ausfahrt Manching noch immer gesperrt. Auch die B2 Mittenwald - Weilheim ist zwischen der Abzweigung Ohlstadt und Murnau a. Staffelsee in beiden Richtungen wegen Überflutungen gesperrt. Alle Behinderungen und Verkehrsmeldungen finden Sie hier.

06.21 Uhr: Zeitungszustellung oft behindert

Weil Hochwasser die Zeitungszusteller behindert, machen mehrere Zeitungen ihre Onlineausgaben für heute frei zugänglich. "Donaukurier", "Mittelbayerische Zeitung" und "Passauer Neue Presse" teilen das über Social Media und ihre Homepage mit. Damit können Leserinnen und Leser die digitale Zeitung kostenlos, ohne Registrierung und Anmeldung lesen. "Die Wassermassen und die schwierigen Straßenverhältnisse verhindern in Einzelfällen eine rechtzeitige Zustellung", heißt es etwa beim "Donaukurier".

06.19 Uhr: Pegel in Donauwörth bei 5,55 Meter

Nach Informationen des Wasserwirtschaftsamtes (WWA) Donauwörth gibt es am Behelfsdamm in Auchsesheim keine neuen Probleme, die Lage scheint auch über die Nacht hinweg stabil zu sein. Das Donauwasser sei bei Donauwörth allerdings nicht zurückgegangen, der Pegel befinde sich momentan bei 5,55 Meter. Damit ist dort weiterhin Meldestufe 4 überschritten – diese beginnt bei 5,40 Meter.

05.58 Uhr: Hochwasserlage in Passau weiter verbessert

In Passau hat sich die Hochwasserlage verbessert. Seit Dienstagnachmittag sind die Pegelstände von Donau und Inn merklich gesunken – jeweils um rund einen Meter (Donau aktuell 9,16 Meter, Inn 5,89 Meter). Wie Passaus Stadtbrandrat Andreas Dittlmann auf BR-Anfrage mitteilt, ist heute eine Art "Tag des Abwartens". Aktuell sind die Einsatzkräfte mit Dammwachen und Bootstaxis für Anwohner in überfluteten Gebieten beschäftigt. "Zwangsevakuierungen" habe es entgegen anderslautender Berichte nie gegeben, so Dittlmann. Die Nacht war einsatztechnisch gesehen ruhig, hieß es.

05.57 Uhr: Schöpfwerk im Landkreis Deggendorf fängt Feuer

Vermutlich wegen der Dauerbelastung durch das Hochwasser ist am Dienstagabend im Schöpfwerk des Polders Auterwörth bei Winzer im Landkreis Deggendorf ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern auf BR-Anfrage mitteilt, hatte der Pumpenwart gegen 19.45 Uhr bemerkt, dass der Trafo in Brand geraten war. Das Schöpfwerk läuft seit Tagen im Dauerbetrieb. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das Pumpwerk wurde mit einem angelieferten Notstromaggregat wieder einsatzfähig gemacht. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 50.000 Euro.

04.50 Uhr: Klimaschützer: Scholz-Besuch im Hochwassergebiet nur Symbolpolitik

Angesichts der Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland bescheinigen Klimaschützer der Bundesregierung mangelnden Ehrgeiz im Kampf gegen die Erderwärmung. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe nun zum vierten Mal in diesem Jahr ein Hochwassergebiet besucht, sagte Luisa Neubauer von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future der dpa in Berlin. "Diese Besuche sind nichts anderes als Symbolpolitik mit bitterem Nachgeschmack, solange Olaf Scholz seine Randbemerkungen zur Klimakrise auf dem Nachhauseweg schon wieder vergisst: Erst gestern hat der Expertenrat für Klimafragen klargestellt, dass Deutschland auf dem Weg ist, seine Klimaziele für 2030 zu verfehlen." Sie forderte, Scholz müsse Klimaschutz jetzt zur Chefsache machen und konkrete Maßnahmen umsetzen, um Menschen und Klima zu schützen.

04.47 Uhr: Aufräumarbeiten in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind Aufräumaktionen in Gange. Auch wenn sich die Lage dort langsam entspannt: "Von Normalität sind wir aber noch weit entfernt", sagte etwa eine Stadtsprecherin der betroffenen Gemeinde Ebersbach an der Fils. Vielerorts waren wie auch in Bayern Anwohner gemeinsam mit Einsatzkräften und Ehrenamtlichen damit beschäftigt, Straßen freizuräumen, weitere Keller leerzupumpen und angespülten Unrat zu beseitigen. Teils wurden Container für in der Flut verwüstetes Hab und Gut bereitgestellt.

04.43 Uhr: Bayern hinkt beim Flutpolder-Ausbau hinterher

Bayerns Staatsregierung hat über zwei Jahrzehnte nach dem Beschluss zum Bau von sieben großen Flutpoldern zum Schutz vor extremen Hochwassern erst zwei der damals geplanten Projekte verwirklicht. Das bestätigt das Umweltministerium in München auf Anfrage. "Der Polder Weidachwiesen ist in Betrieb und wurde auch aktuell genutzt. Der Polder Riedensheim ist einsatzbereit", teilte eine Sprecherin mit.

"Solche Projekte erfordern umfangreiche Planungen und anschließende Baumaßnahmen und benötigen deshalb Zeit", erläuterte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler). Geplant war die Fertigstellung aller sieben Polder bis 2020, wie in einem Bericht des Landesamts für Umwelt zum Flutpolderprogramm aus dem Jahr 2018 nachzulesen.

03.32 Uhr: THW-Einheit reinigt mit Spezialmaschine Wasser in Augsburg

Im Raum Augsburg laufen nach dem Hochwasser die Aufräumarbeiten. Vor Ort ist auch ein 20-köpfiger Helfer-Trupp des THW Obernburg aus dem unterfränkischen Landkreis Miltenberg. Die Männer und Frauen betreiben eine Spezialmaschine, die mit Öl verunreinigtes Wasser aus den Überschwemmungsgebieten reinigen kann, sagt THW-Landessprecher Andre Stark dem BR. Vor allem in überfluteten Kellern bleibt oft durch Öl kontaminiertes Wasser zurück. Das Wasser kann schlecht entsorgt werden, zurück bleibt Sondermüll. Durch die sogenannte Separation ist das Wasser danach so rein, dass es wieder in die Flüsse geleitet werden könnte, zur Sicherheit läuft es aber ins Abwasser und durch die Kläranlage.

00.25 Uhr: Deutscher Wetterdienst erwartet erneut einzelne Schauer

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die kommenden Tage erneut vereinzelt Regen vorhergesagt. Laut DWD sind am Mittwoch und Donnerstag Schauer und Gewitter zu erwarten - Starkregen sei aber nur am östlichen Alpenrand wahrscheinlich.