Fliegerbombe in München? Verkehrschaos am Wochenende möglich

Die Bahn warnt wegen der möglichen Entschärfung einer Fliegerbombe in München davor, dass es am Samstag (8. Juni) ab 10 Uhr zu starken Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr in Südbayern kommen könne.

Am Montag war auf einer Baustelle zur zweiten Stammstrecke westlich der Donnersbergerbrücke in dreieinhalb Meter Tiefe ein verdächtiger Metallgegenstand entdeckt worden. Am Freitag sollen Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes das Fundstück ausgraben und begutachten.

Sperrzone von 300 bis 700 Metern vorgesehen

Sollte es sich tatsächlich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, ist die Entschärfung für Samstag geplant.

Erst nach der Begutachtung am Freitag kann über die Einrichtung einer Sperrzone und etwaige Evakuierungen entschieden werden. Wenn es zu einer Entschärfung kommt, wird am Freitag auch der Sperrbereich bekannt gegeben. Dieser beträgt entweder 300 Meter, 500 Meter oder 700 Meter Radius um die Fundstelle.