EM 2024: Hier gibt`s Public Viewing in Mittel- und Oberfranken

Die schlechte Nachricht vorne weg: Ein von der Stadt organisiertes Public Viewing wird es in Nürnberg in diesem Jahr nicht geben. Der Grund: Bei der EM 2024 wird es keine Spiele im Max-Morlock-Stadium geben.

Das war beim "Sommermärchen" 2006 ganz anders. Bei der Heim-WM fanden damals einige Partien im Nürnberger Stadion statt. Deshalb gab es ein großes Public Viewing auf dem Volksfestgelände. Doch diesmal habe man sich bewusst gegen eine städtische Fanmeile entschieden, sagt Stadtsprecher Andreas Franke zur Deutschen Presse-Agentur. Und verweist gleichzeitig auf die Angebote privater Veranstalter. Und davon gibt es einige.

In Nürnberg trifft Fußball auf Flughafen

In Mittel- und Oberfranken gibt es neben den zahlreichen Kneipen und Biergärten einige Orte, wo man richtige Fan-Gefühle erleben kann. Zum Beispiel auch am Nürnberger Flughafen. Dort überträgt der "Sanitär Union Fanpark" alle Partien der deutschen Nationalmannschaft. "Nach den fußballerischen Leistungen der letzten Jahre war die Stimmung doch eher verhalten, aber jetzt stellt sich da schon wieder eine kleine Euphorie ein und wir sind froh, dass wir nach sechs Jahren ohne Public Viewing dieses Jahr wieder mit den Besuchern feiern können", sagt Veranstalter Christopher Dietz. Die Stehplätze vor der Leinwand sind kostenlos, Sitzplätze gibt es für sechs und sechzehn Euro. Bei dem VIP-Ticket für 99 Euro sind dann auch noch Snacks und eine Getränke-Flatrate inklusive.

Fürther Freiheit verwandelt sich in einen großen Biergarten

Ähnlich ist es auch in Fürth. Die Stadt Fürth veranstaltet kein zentrales Public Viewing. Wie schon bei vergangenen sportlichen Großereignissen lädt die Comödie Fürth zum gemeinsamen Fußballschauen auf der Fürther Freiheit ein. 5.000 Fans finden in dem eigens dafür errichteten Biergarten Platz. Der Eintritt ist kostenlos. Eine Einschränkung gibt es aber: Die Veranstalter steigen erst ab dem Achtelfinale mit der Live-Übertragung ein. "Es hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass das Interesse an den Vorrunden nicht sehr groß war", begründet Pressesprecher Marcel Gasde die Entscheidung. Das hat nicht zuletzt auch an der sportlichen Leistung der DFB-Elf gelegen.

Erlangen: Public Viewing nach alter Tradition im E-Werk

In Erlangen können die Fußballfans im E-Werk gemeinsam auf die Tore der deutschen Nationalmannschaft anstoßen. Gezeigt werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie die Halbfinalspiele und das Finale. Die Gruppenspiele werden auf allen verfügbaren Bildschirmen im ganzen Haus übertragen, zum Halbfinale und Finale rollt der Ball auf der Kellerbühne und im Biergarten – Eintritt frei. Dort finden etwa 700 Personen Platz. Einlass ist jeweils zwei Stunden vor Anpfiff.

Strandfeeling beim Public Viewing in Bayreuth

Fußballstimmung und Strandfeeling gibt es im Doppelpack in Bayreuth. Dort werden im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Summer Feeling am Unistrand" alle Gruppenspiele der DFB-Elf übertragen. Mithilfe von knapp 800 Tonnen Sand verwandelt sich der Bayreuther Uni-Campus vorübergehend in einen großen Sandkasten mit Lounges und Biergarten. Der Eintritt zum Public Viewing ist frei.

Wenige Kilometer entfernt, auf dem La-Spezia Platz baut der Verein Bayreuth Event und Festival seine Stühle auf. 2.000 bis 3.000 Menschen sollen dort Platz finden. Gezeigt werden alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Der Eintritt ist frei.

Gemeinsames Mitfiebern auch in Kulmbach

Auch in Kulmbach wird den Fußballbegeisterten Einiges geboten. Gemeinsam mit einer Event-Agentur plant die Stadt, dort zunächst die Gruppenspiele der DFB-Elf zu zeigen. Je nachdem wie die deutsche Mannschaft abschneidet, werden dann auch noch die Finalspiele gezeigt. Das Eröffnungsspiel am 14. Juni wird auf dem EKU-Platz übertragen, alle anderen Partien gibt es auf dem Marktplatz zu sehen. Einlass ist jeweils etwa eine Stunde vor Anpfiff. Der Eintritt ist frei.