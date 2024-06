Unwetter und Hochwasser in Bayern: Die Ereignisse im Rückblick

17.22 Uhr: Damm in Bad Wörishofen hält bisher

Nach Angaben des Unterallgäuer Landrats Alex Eder hält der Damm am Waldsee in Bad Wörishofen bisher dem Wasserdruck stand. Der Regen lasse langsam nach, sodass man hoffe, dass die Dämme weiter halten würden. Es gebe im Landkreis Unterallgäu aber inzwischen an jedem Fluss und Bachlauf großflächige Überflutungen. In Mindelheim musste die Feuerwehr mehrere Dämme errichten, um die Altstadt zu schützen. Eine gute Nachricht gibt es für die Menschen in Zell: Sie dürfen zurück in ihre Häuser. In Babenhausen bleibt die Lage angespannt. Der Bereich östlich der Günz ist großflächig überflutet. Bisher sind nach Angaben des Landratsamts rund 50 Personen in der Jugendbildungsstätte untergekommen. Eine weitere Übernachtungsmöglichkeit wurde im Schulzentrum eingerichtet, diese ist aber noch nicht in Betrieb genommen.

17.14 Uhr: Mehrere Einsätze in Ostbayern, A3 wegen Wassermassen gesperrt

In Niederbayern und der Oberpfalz sind die Einsatzkräfte wegen des Dauerregens gefordert: Unter anderem ist derzeit die Autobahn A3 im Bereich Beratzhausen im Kreis Regensburg wegen Überschwemmung gesperrt. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, sei hier durch den Regen so viel Wasser über die Felder auf die Straße geflossen, dass die Autobahn beidseitig gesperrt werden musste. Umleitungsstrecken sind eingerichtet, so die Polizei. Insgesamt verzeichnete die Einsatzzentrale etwa 20 regenbedingte Einsätze, allerdings würden hier die kleineren Einsätze der Feuerwehren nicht registriert. Einsatzschwerpunkte sind Stadt und Landkreis Regensburg sowie der Landkreis Cham. Hier haben der Regen in Cham und die Chamb in Furth im Wald bereits Meldestufe drei überschritten. In Niederbayern seien am Nachmittag rund 17 Notrufe beim Polizeipräsidium eingegangen, so eine Sprecherin. Hier sei der Schwerpunkt im Bereich Mainburg im Kreis Kelheim, wo die Abens die höchste Meldestufe 4 überschritten hat. In Vilshofen im Landkreis Passau mussten Straßen gesperrt werden, außerdem kam es zu Aquaplaning auf der B15 neu bei Mallersdorf-Pfaffenberg im Landkreis Straubing-Bogen

17.03 Uhr: ADAC mit Rettungshubschraubern im Hochwassereinsatz

Auch der ADAC beteiligt sich nach eigenen Angaben an Rettungsaktionen in den Hochwassergebieten. "Wir sind mit allen Rettungshubschraubern Süddeutschlands im Einsatz", sagte der Sprecher der ADAC-Luftrettung, Jochen Oesterle, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Besatzungen hätten erste Menschen aus bedrohten Gebieten ausgeflogen.

Insgesamt seien derzeit acht Hubschrauber unterwegs, davon zwei mit Rettungswinde. Nun sollten aus dem Norden weitere Helikopter mit Winde hinzugeholt werden. "Wir werden weitere Windenhubschrauber nach Bayern verlegen", sagte Oesterle. "Wir werden unsere erfahrenen Crews einsetzen." Diese hätten im Ahrtal schon geholfen. Der ADAC werde im Hochwassergebiet auch ein Einsatzzentrum einrichten. Die Einsätze würden über die Leitstellen koordiniert.

16.54 Uhr: Erste vorsorgliche Evakuierungen auch im Landkreis Donau-Ries

Im Landkreis Donau-Ries wird in diesen Minuten wegen drohenden Hochwassers u.a. durch die Zusam vorsorglich mit der Evakuierung von Zusum, des Tapfheimer Ortsteils Rettingen und einigen Schwaighöfen (außerhalb liegende Bauernhöfe) begonnen. Das teilt das Donau-Rieser Landratsamt mit. Man wolle die Evakuierung ohne Druck und noch im Hellen zur Sicherheit der Anwohner durchführen, heißt es weiter. Die Anwohner werden jetzt mittels Lautsprecherdurchsagen durch die lokalen Feuerwehren informiert. Vor Ort sind außerdem Mitarbeitende von Feuerwehr, Polizei und Landratsamt, um gegebenenfalls Hilfe zu leisten. Wenn möglich sollen Anwohner die Orte selbstständig in Richtung Heißesheim verlassen.

Wer nicht privat unterkommen kann, für den stehen Sammelunterkünfte bereit: Für Zusum ist eine solche im Dorfgemeinschaftshaus in Schäfstall eingerichtet, für Rettinger und die umliegenden Schwaigen in der Stadthalle Monheim. Beide Sammelunterkünfte werden momentan durch den Katastrophenschutz vorbereitet.

Weiterführende Informationen sind jederzeit unter www.donau-ries.de/hochwasser zu finden. Außerdem gibt es ein Bürgertelefon, die Nummer ist 0906 74 443. Das Landratsamt geht davon aus, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Pegelstände in den betroffenen Orten stark steigen. Es wird ein Hochwasserereignis ähnlich dem vom Jahr 1994 erwartet. Der Scheitel der Donau in Donauwörth soll laut einem Sprecher des Landratsamts unterdessen erst am Montag erreicht werden.

16.46 Uhr: Söder dankt Helfern im Hochwassergebiet nahe Augsburg

Im vom Unwetter besonders stark betroffenen Schwaben hat sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag ein Bild von der Lage gemacht. Er dankte bei seinem Besuch in Diedorf (Landkreis Augsburg) insbesondere den Hilfskräften und den Behörden. Bayern sei krisenerprobt, sagte er im Beisein von Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Für die Bürger sei die Situation eine "extreme Belastung", so der Ministerpräsident. Und weiter: "Das ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt erst richtig los." Der Schwerpunkt des Unwetters liege derzeit in Schwaben, deshalb würden auch dort die Ressourcen - etwa Sandsäcke - zusammengezogen.

"Ohne die Helferinnen und Helfer hätten wir gar keine Chance", wandte sich Söder im strömenden Regen an die Rettungsdienste wie Feuerwehr, Bayerisches Rotes Kreuz, Polizei und Technisches Hilfswerk. Sie alle zeigten vorbildlichen Einsatz. An die Bürgerinnen und Bürger appellierte er: "Bitte die Regeln befolgen." Möglichen Evakuierungs-Aufforderungen sollten sie nachkommen, nicht mehr in den Keller gehen oder nicht versuchen, das Auto aus der Garage zu fahren.

16.38 Uhr: Neuburg erwartet Meldestufe vier

Das Tiefbauamt der Stadt Neuburg (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) rechnet aktuell im Laufe des Sonntags mit einem Pegelstand von bis zu 6,50 Meter. Damit wäre die Meldestufe 4 (ab 6 Meter) deutlich überschritten, wie die Stadt mitteilt. Deshalb werde die Stadt den mobilen Hochwasserschutz ausweiten: Nach dem Aufbau des mobilen Hochwasserschutzes im Bereich der sogenannten Hölle an der Donaubrücke und am Brandl werden noch am Samstagnachmittag die mobilen Elemente auf der Donauinsel installiert. Am Donaukai sind die Schutzelemente bereits vorbereitet und sollen nach aktueller Lage am Sonntag vollständig montiert werden. Mehrere Uferwege sind aktuell aktuell gesperrt.

16.33 Uhr: Normaler Flugbetrieb am Flughafen München

Am Münchner Flughafen läuft der Flugbetrieb heute ungeachtet des Unwetters in vielen Teilen von Bayern im normal. "Wir sehen in den Wiesen neben den Rollbahnen das Wasser stehen", sagte Flughafensprecher Robert Wilhelm gegenüber dem BR. Aber der Flughafen sei etwas erhöht gebaut worden. Außerdem sei das Rollfeld zu den Seiten abgesenkt, sodass das Wasser abfließen könne. Zusätzlich seien die Bahnen "gegroovt", also mit Rillen versehen, die den Wasserabfluss beschleunigten. Daher bestehe aktuell keine Gefahr wegen Aquaplanings, so Wilhelm. Auch mussten bislang keine Flüge wegen des Wetters in München storniert werden. Mit Blick auf das restliche Wochenende erwartet der Flughafen ebenfalls keine größeren Komplikationen.

16.24 Uhr: Fürstenfeldbruck - Uferübertretungen bei kleinen Flüssen

Im Landkreis Fürstenfeldbruck sind Einsatzkräfte der Feuerwehr seit den frühen Morgenstunden im Einsatz. Stand 14:30 Uhr seien 28 Feuerwehren unterwegs, um Überläufe an kleineren Gewässern wie der Maisach, der Glonn und der Starzel in den Griff zu kriegen, sagte ein Sprecher der Kreisbrandinspektion Fürstenfeldbruck dem BR. Primär ginge es darum, Straßen und Bebauungen vor dem Hochwasser zu schützen. Dafür würden pro Stunde rund 1.300 Sandsäcke im Kreisbauhof in Fürstenfeldbruck befüllt, außerdem seien mobile Hochwasserschutzsysteme in Eichenau und Olching im Einsatz. Für den weiteren Tag sehe man sich "gut aufgestellt" sagte der Sprecher der Kreisbrandinspektion Fürstenfeldbruck, allerdings fürchte man, dass das Grundwasser im Laufe des Wochenendes weiter ansteige und dann die Anrufe wegen überlaufener Keller zunähmen. Das Landratsamt Fürstenfeldbruck weist auf seiner Website daraufhin, dass ein Krisenstab sowie ein Bürgertelefon eingerichtet wurde.

16.06 Uhr: Lkr. Neu-Ulm - Dämme drohen zu brechen

In der Stadt Neu-Ulm entspannt sich die Hochwasserlage etwas, im südlichen Landkreis spitzt sie sich jedoch weiter zu, so Neu-Ulms Landrätin Eva Treu und die örtlichen Einsatzkräfte. Die Lage habe sich vor allem deshalb so verschlechtert, weil die Böden bereits durch den Regen der vergangenen Wochen gesättigt seien, sagte Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. Demnach gehe im Landkreis Neu-Ulm die größte Gefahr nicht von den Flüssen der ersten Kategorie, Donau und Iller, aus. Vielmehr seien es die Gewässer der zweiten Kategorie, die Probleme bereiten würden. Dazu gehören Roth, Biber und Osterbach.

Besonders angespannt ist die Lage in Pfaffenhofen an der Roth, Oberroth und Roggenburg. Hier droht ein Deich am Roggenburger Weiher zu brechen. In Weißenhorn Lohnmühle bereitet sich die Feuerwehr außerdem darauf vor, im Ernstfall 15 Häuser evakuieren zu müssen. Die Stadt Weißenhorn stattet daher vorsorglich eine Halle mit Notbetten aus.

Für Neu-Ulm rechnet die Führungsgruppe-Katastrophenschutz mit einem Erreichen des Höchstpegels spätestens am frühen Abend, danach könnte sich die Lage weiter entspannen. Für den südlichen Landkreis ist das laut Kreisbrandrat aber erst gegen Mitternacht zu erwarten. Bis dahin könnte sich die Lage weiter verschärfen.

15.55 Uhr: Katastrophenfall auch in Landkreisen Donau-Ries und Unterallgäu

Der Katastrophenfall gilt nun auch in den bayerischen Landkreisen Donau-Ries und Unterallgäu. In Babenhausen im Unterallgäu fiel teilweise das Handynetz aus. Wer Hilfe brauche und keinen Notruf absetzen könne, solle ein weißes Laken oder Tuch zum Fenster heraushängen oder - wenn möglich - sich am Fenster bemerkbar machen, um auf seine Notlage aufmerksam zu machen, teilte das Landratsamt mit. In Babenhausen waren Menschen bereits mit Schlauchbooten aus ihren Häusern geholt worden.

Im Landkreis Donaus-Ries werde aktuellen Wetterprognosen zufolge weiter mit Regenfällen gerechnet, der Scheitelpunkt mit den höchsten prognostizierten Pegelständen werde nach aktuellen Informationen für den Montag erwartet, erläuterte das Landratsamt in Donauwörth. Vor allem die Donau werde in den nächsten Stunden stark steigen. Weitere Maßnahmen wie etwa Evakuierungen könnten nötig werden, hieß es. Darüber werde rechtzeitig informiert.

15.52 Uhr: Pegelstufe 4 an mehreren Orten in Bayern

Der extreme Dauerregen hat in Schwaben an mehreren Pegeln ein Hochwasser mit Überschreitungen der Meldestufe 4 verursacht, etwa in Neu-Ulm Bad Held (Donau), Hasberg (Mindel), Fleinhausen (Zusam), Fischach (Schmutter), wie der Hochwassernachrichtendienst (HND) am Samstagnachmittag mitteilte. Auch in Dasing (Paar) wurde Meldestufe 4 erreicht, ebenso wie in Cham (Regen) in der Oberpfalz. Hundertjährliche Hochwasser weisen laut HND Nattenhausen (Günz) und Dasing (Paar) auf.

15.35 Uhr: JVA Memmingen wegen Hochwasser evakuiert

Die Justizvollzuganstalt Memmingen ist wegen des Hochwassers evakuiert worden. Das bestätigten Justizministerium und Anstaltsleitung dem BR. Die Gefängnisse in Landsberg, Aichach und Kempten haben nach Angaben von Anstaltsleiterin Anja Ellinger geholfen, die Gefangenen sicher zu verlegen. Man sei seit der Nacht im Dauereinsatz gewesen, habe sich dann aber doch entscheiden müssen, die JVA zu evakuieren. Sie wolle sich an dieser Stelle bei der Feuerwehr, dem THW, den Stadt- und Lechwerken sowie der Polizei und den Bediensteten der JVA für deren Einsatz bedanken, so Ellinger im Gespräch mit dem BR.

15.03 Uhr: 400 Kräfte des THW zur Unterstützung geschickt

Das Technische Hilfswerk hat rund 400 Einsatzkräfte nach Bayern und Baden-Württemberg geschickt, um Hilfe zu leisten. Laut Mitteilung des THW sichern die Einsatzkräfte Dämme, pumpen Wasser ab und bringen Menschen vorsorglich in Sicherheit. "Wegen des anhaltenden und teils schweren Dauerregens ist das THW darauf vorbereitet, weitere Einsatzkräfte gezielt einzusetzen", hieß es.

In den betroffenen Gebieten würden auch mobile Hochwasserpegel installiert und überwacht, teilte das THW weiter mit. "Aufgrund weiterer Unwettervorhersagen und drohender Überflutungen in den nächsten Stunden ist das THW darauf vorbereitet, weitere THW-Kräfte in den Einsatz zu bringen."

14.47 Uhr: 26-köpfige Bergsteigergruppe hängt unterhalb der Zugspitze fest

Dauerregen im Tal, massiver Schneefall in den Bergen: Das wurde einer 26-köpfigen Bergsteigergruppe zum Verhängnis. Trotz extremen Schneefall wollten sie die Zugspitze besteigen. Allein in den letzten Stunden sind auf der Zugspitze 60 Zentimeter Neuschnee gefallen, teilweise türmen sich die Schneemassen auf bis zu zwei Meter. Dazu Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und nur gut 100 Meter Sicht.

Die 26-köpfige Gruppe hängt einige hundert Meter unterhalb vom Sonnalpin fest, bestätigt die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Mehrere Mannschaften der Bergwacht sind ausgerückt, um die Bergsteiger im Schneetreiben zu suchen. Sie sind erschöpft und vermutlich nicht passend ausgerüstet. Der Schnee ist sehr schwer und kompakt. Warum die Gruppe trotz der extremen Wetterprognose trotzdem versucht hat zur Zugspitze aufzusteigen, ist unklar.