> Sport > Challenge Roth: Wie sicher ist die Radstrecke?

Challenge Roth: Wie sicher ist die Radstrecke?

Nach einem tödlichen Unfall bei der Ironman-EM in Hamburg rückt die Verkehrssicherheit bei Triathlon-Events in den Fokus. Für den Challenge Roth 2023 hat der Veranstalter bereits vor Monaten ein verbessertes Konzept beschlossen. Was bringt´s?