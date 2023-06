Challenge Roth: Top Starterfeld lässt auf neue Rekorde hoffen

Das ist mal eine Ansage für den Challenge Roth: "Wer am Sonntag gewinnen will, muss wohl den Weltrekord brechen", sagt die Schweizerin Daniela Ryf, die als beste Triathletin aller Zeiten gilt. Denn das Starterfeld beim Langdistanz-Rennen in Roth könnte kaum hochklassiger sein. Bei den Damen gilt es Anne Haug zu bezwingen.

Titel-Hattrick für Anne Haug?

Die Bayreutherin hat in den vergangenen beiden Jahren beim Challenge triumphiert. Neben Daniela Ryf wollen ihr aber auch unter anderem die aktuelle Weltmeisterin Chelsea Sodaro aus den USA und die deutsche Topathletin und Roth-Debütantin Laura Philipp den Weg zum Titel-Hattrick so schwer wie möglich machen.

Weltmeister der Herzen wird in Roth gekürt

Auch Andi Dreitz aus Michelau im Landkreis Lichtenfels will angreifen. Er hat den Challenge Triathlon vor vier Jahren gewonnen. Doch die Konkurrenz ist auch im Männerfeld riesig: Vorjahressieger Magnus Ditlev könnte seinen Triumph wiederholen, aber auch der Hesse Patrick Lange, der vor zwei Jahren schon mal gewonnen hat, will unbedingt nochmal als erster über die Ziellinie. "Es ist wohl das Rennen des Jahres. Ich würde sagen der Weltmeister der Herzen wird dieses Jahr in Roth gekürt“, so der Hesse.

Sebastian Kienle: Abschied eines Topstars

Für Sebastian Kienle ist der Challenge das Abschiedsrennen. Der 38-jährige bezeichnet den Wettkampf als „letztes relevantes Rennen“ seiner Karriere. "Die Droge Roth wirkt noch immer verdammt gut", sagt er wenige Tage vor dem Langdistanz-Rennen. Sein Ziel sei "die Ziellinie überqueren und nichts bedauern zu müssen", so der Roth-Sieger von 2018.

7.500 freiwillige Helfer im Einsatz

Für Stimmung werden wieder zigtausende Fans an der Strecke sorgen. Welche Strahlkraft der Challenge Triathlon Roth hat, zeigt auch die Zahl der Freiwilligen: "Wir hatten so viele Helferanfrage, wie noch nie zuvor", so Veranstalter Felix Walchshöfer. 7.500 Freiwillige wollen für einen reibungslosen Ablauf des weltberühmten Sportereignisses sorgen. Unter anderem sind auch 600 Feuerwehrleute aus 27 Feuerwehren im Einsatz.