Challenge Roth 2023: Gastfamilie für den Sieger

Im vergangenen Jahr ist für Magnus Ditlev vieles eine Premiere gewesen: zum ersten Mal ein Langstreckentriathlon, zum ersten Mal Challenge Roth und zum ersten Mal in einer Gastfamilie. Zunächst war er etwas skeptisch, sagt er rückblickend. Denn Triathleten wie er könnten manchmal schweigsam oder unzufrieden sein, wenn etwas nicht so läuft wie sie es sich vorstellen.

Doch es hätte für ihn 2022 nicht besser laufen können. Denn der dänische Senkrechtstarter kam in Roth als Sieger ins Ziel und lag nur neun Sekunden hinter der bisherigen Bestzeit. Und dass es so gut lief, liege auch an der tollen Gastfamilie Taubeneder, sagt Magnus. Denn er habe sich dort von Anfang an wie zuhause gefühlt.

Triathlon mit Familienanschluss

Deshalb wohnt der 25-Jährige auch diesmal wieder bei Irmgard und Josef Taubeneder in Roth. Sie beherbergen schon seit zehn Jahren regelmäßig Triathleten aus der ganzen Welt, ob aus Finnland, Japan, Kanada oder Dänemark. Nachdem ihre zwei Kinder ausgezogen waren und Platz im Haus frei wurde, meldeten sie sich auf eine Zeitungsannonce für den sogenannten "homestay" an. Denn vielen Triathletinnen und Triathleten fällt das nervenaufreibende Warten auf den großen Wettkampftag leichter, wenn sie Familienanschluss haben, statt in einem anonymen Hotel zu sitzen. Außerdem können sie alles nutzen und selber kochen, wenn sie möchten. Doch dazu kommt Magnus bei der guten Rundum-Verpflegung seiner Gastmutter gar nicht.

Das Laufen optimiert

Schon zur Ankunft hat Irmgard Taubeneder einen Kuchen gebacken und in gemütlicher Kaffeerunde tauschen sie die Neuigkeiten aus. Natürlich geht es auch um das diesjährige Rennen Challenge Roth 2023 und ob Magnus Ditlev seinen Titel verteidigen wird. Er fühle sich in Bestform, sagt er: "Meine stärkste Disziplin ist das Radfahren. Aber ich habe mich im Training stark auf das Laufen konzentriert, damit ich darin nun genauso gut bin wie auf dem Rad." Im vergangenen Jahr kam Magnus Ditlev nach einer sensationellen Zeit von 7 Stunden 35 Minuten und 48 Sekunden ins Ziel. Es fehlten ihm also nur neun Sekunden auf die Bestzeit von Jan Frodeno beim Challenge Roth 2016.