Challenge Roth 2023: Blinder Triathlet steht mitten im Leben

Eigentlich kaum zu glauben: Der 33-jährige Tim Kleinwächter findet, dass sein Leben seit einem schweren Radunfall mit Schädel-Hirn-Trauma positiver verläuft als davor. Doch erstmal stand es gar nicht gut um seine Gesundheit. Nach dem Unfall lag er mehrere Wochen im Koma und musste anschließend mühsam lernen, aus dem Rollstuhl aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. Die Schädigung des Sehnervs blieb, so dass Tim nur noch zwei Prozent Sehkraft hat, sozusagen blind ist.

Vom Hometrainer auf's Tandem

Schritt für Schritt hat er sich damals wieder zurück ins Leben gekämpft. Erst radelte der gebürtige Ochsenfurter zuhause auf einem Ergometer bis er genügend Kraft hatte, um auf ein Tandem zu steigen. Dann kamen Schwimmen und Laufen hinzu und zuletzt summierte sich sein Training auf über zwanzig Stunden pro Woche. "Der Sport gibt mir die Bestätigung, dass man es nach einem so harten Einschnitt im Leben trotzdem wieder nach oben schaffen kann", sagt er und freut sich, dass er im vergangenen Jahr Deutscher Meister im Para-Triathlon geworden ist. Mittlerweile trainiert Tim Kleinwächter in der TSG 08 Roth, wo er auch Raphael Junghans kennengelernt hat. Regelmäßig fahren die beiden zusammen auf dem Rennrad-Tandem durch den Landkreis Roth, denn Tim ist auf einen Rad-Piloten vorne am Lenker angewiesen.

Hoffnung nie aufgeben

Auch Raphael Junghans, der in der 2. Triathlon-Bundesliga startet, gefällt das gemeinsame Training. Denn Triathlon sei streckenweise ein einsamer Einzelsport, sagt er. Zu zweit findet er es daher cool, "weil wir uns gegenseitig pushen können. Wenn einer mal einen Durchhänger hat, baut der andere einen wieder auf." Außerdem gebe es einem auch mental einen zusätzlichen Ansporn, dass man sich anstrengt und durchhält, um den anderen nicht hängen zu lassen.

Als sich die beiden kennengelernt haben, war Raphael beeindruckt von dem Weg, den Tim seit dem Unfall zurückgelegt hat: "Ich bin ein spiritueller Mensch, so dass mich seine Geschichte sehr bewegt hat. Sie zeigt mir, dass man die Hoffnung im Leben nie aufgeben darf." Außerdem unterstützt er Tim gerne beim Training, weil er als Kind erlebt hat, wie seine Schwester wegen eines Handicaps gehänselt wurde. Dabei sollte es selbstverständlich sein, dass zwischen Menschen mit oder ohne sogenannte Behinderung kein Unterschied gemacht werde.