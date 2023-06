Triathlon-Klassiker Challenge Roth: Zeitplan, Favoriten, Strecke

Am 25. Juni steigt der Challenge Roth. Der Langstrecken-Triathlon in Franken besticht durch seine familiäre Atmosphäre. Viele hochkarätige Triathleten starten in Roth, obwohl sie sich damit nicht für den Ironman auf Hawaii qualifizieren können.

Seit wann gibt es den Triathlon in Roth?

Der Grundstein wurde 1984 mit dem Frankentriathlon gelegt. 1988 feierte der Ironman Europe Premiere. 2001 wurde das Ironman-Label zurückgegeben, 2002 die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben. Mittlerweile ist der Challenge Roth ein Triathlonklassiker.

Wie verläuft die Triathlon-Strecke?

Die Athleten müssen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den Marathon über 42,195 Kilometer bewältigen. Los geht's mit dem Schwimmen im Main-Donau-Kanal. Auf dem Rad geht es dann auf einen Zwei-Runden-Kurs durch den Landkreis Roth einschließlich des legendären Solarer Bergs. Der abschließende Marathon führt dann wieder am Kanal entlang, über den Rother Marktplatz, Büchenbach und das Ziel in Roth.

Wer sind die bekanntesten Gewinner in Roth

Roth ist zu einem Triathlon-Mekka geworden. Die 7:35:39 Stunden von Jan Frodeno 2016 und Chrissie Wellingtons Zeit von 8:18:13 Stunden aus dem Jahr 2011 sind die bis heute gültigen Weltrekordzeiten auf der Triathlon-Langdistanz. Auch Anne Haug, Patrick Lange, Sebastian Kienle und Daniela Ryf sind bekannte Gesichter der Szene.