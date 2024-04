Blue Devils Weiden sichern sich den Meistertitel

Die Blue Devils Weiden sind neuer Meister der Saison 2023/24 in der DEB-Oberliga. Die Blue Devils gewannen ihr Spiel gegen das Team der Hannover Scorpions in der Best-of-Seven-Serie mit 5:1 und sicherten sich damit den vierten Erfolg - und somit den Titel.

Dieses Jahr hat es geklappt

In der finalen Playoff-Serie spielten mit den Teams aus Weiden und Hannover der Hauptrunden-Erste der Staffel Süd sowie der Hauptrunden-Erste der Staffel Nord. Wie bereits in der Vorsaison ist es am Ende einem Verein der Oberliga Süd gelungen, sich den Titel zu erspielen. Damals schaffte die Mannschaft aus Weiden ebenfalls den Sprung bis in das Playoff-Finale, scheiterte aber dort mit 1:3 (Best-of-Five-Serie) am späteren Meister, den Starbulls Rosenheim.

Als wertvollster Spieler wurde Tomas Rubes von Blue Devils Weiden ausgezeichnet.

"Es wurde um jeden Zentimeter gekämpft"

Der Cheftrainer der Blue Devils, Sebastian Buchwieser, sagte nach dem Spiel: "Das war heute von beiden Mannschaften ein super Spiel und es wurde um jeden Zentimeter Eis gekämpft. Im letzten Drittel hatten wir beim 2:1 ein bisschen Glück, aber spätestens ab dem 3:1 waren wir dann auf der Siegerstraße. Ich muss meiner Mannschaft ein unglaubliches Kompliment machen – sie haben nach den Rückschlägen, die wir auch hatten, sich nicht aus der Bahn werfen lassen, haben super gekämpft und sich den Meistertitel somit redlich verdient."

In den sozialen Medien wird der neue Meister der Saison gefeiert - in Hunderten Glückwünschen wird sich für die spannende Finalserie bedankt. In der nächsten Saison spielen die Blue Devils dann auch gegen die Eisbären Regensburg, die in dieser Woche ihre erste Meisterschaft in der DEL2 feiern konnten. Da Regensburg aber keine Erstliga-Lizenz beantragt hat, entfällt der Aufstiegsplatz und der eigentlich schon feststehende Absteiger Augsburg darf sich - wie im Vorjahr - über den Verbleib in der DEL freuen.