Eisbären retten Panther: Regensburg feiert DEL2-Meisterschaft

Die Eisbären Regensburg feiern nach dem Aufstieg aus der Oberliga direkt ihren ersten DEL2-Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die Oberpfälzer setzten sich am Dienstagabend mit 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) gegen Final-Kontrahent EC Kassel Huskies durch und sicherten damit außerdem den Augsburger Panther den Klassenerhalt in der erstklassigen DEL.

Regensburg verhindert Kassels Aufstieg

Nur der Meister der DEL2 hätte in die erste Liga aufsteigen dürfen, da Regensburg aber keine Erstliga-Lizenz beantragt hat, entfällt der Aufstiegsplatz und der eigentlich schon feststehende Absteiger Augsburg darf sich wie im Vorjahr von der Couch aus über den Verbleib in der DEL freuen. Kassel hätte das Aufstiegsrecht wahrgenommen, schaut nach der 2:4-Pleite in der Finalserie gegen die Eisbären jedoch in die Röhre.

Die Huskies und die Eisbären waren bereits in der regulären Saison die beiden besten Teams im Unterhaus. In der Finalserie ging Kassel zunächst mit 0:1 und 1:2 in Führung, Regensburg gewann jedoch Spiel 4 und 5 und machte am Dienstagabend in eigener Halle alles klar. Tomas Schwamberger (3.), Marvin Schmid, Constantin Ontl (beide 23.) und Corey Trivino (59.) sorgten für den historischen Erfolg.