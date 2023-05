Blickpunkt Sport mit Max-Jacob Ost

Wer wird Meister, wer steigt ab, wer muss bzw. darf in die Relegation? Nach einem spannenden Fußball-Wochenende sprechen wir darüber in Blickpunkt Sport im BR Fernsehen. Ein Blick geht dabei auch nach vorne, denn bereits am Dienstag (30.05.) steht die mit Spannung erwartete Aufsichtsratssitzung beim FC Bayern München an.

Zu Gast im Studio ist einer, der vor allem Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß gut kennt. Max-Jacob Ost, Autor des Buchs "Aus Liebe zum Spiel: Uli Hoeneß, das Geld und der deutsche Fußball", ist zu Gast bei Markus Othmer und wird seine Einschätzungen über das Geschehen an der Säbener Straße geben.

