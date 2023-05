Lewandowski über Zeit beim FC Bayern: "Schwierige Monate"

Beim FC Bayern München vermisst man Robert Lewandowski schmerzlich. Ein Stürmer, der eigentlich jede Saison 30 Ligatore erzielen kann, hätte den Münchnern im Meisterschaftskampf sicherlich gutgetan. Das sieht offenbar auch Lewandowski so: "Viele Leute haben in dieser Saison darauf geschaut, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. In der nächsten Saison wird es solche Fragen nicht mehr geben. Ich kann selbst in den Spiegel schauen", sagte Lewandowski in der "Sport Bild".

Der Mittelstürmer hat mit dem FC Barcelona die Meisterschaft bereits sicher, wurde allerdings in einer Champions-League-Gruppe mit dem FC Bayern und Inter Mailand nur Dritter. Auch in der Europa League war anschließend nach nur zwei Spielen Schluss. Dennoch scheint er den Wechsel nach Barcelona nicht zu bereuen. Zumal er nun angibt in der Zeit vor seinem kontroversen Abschied aus München Probleme gehabt zu haben: "Die letzten Monate beim FC Bayern waren schwierig."

Kimmich nach Barcelona? "Es lohnt sich sehr, zu kommen"

Laut Sport Bild sei vor allen Dingen das Verhältnis zum damaligen Trainer Julian Nagelsmann nicht gut gewesen. Das Training sei zu komplex und inkonstant gewesen. Doch Lewandowski, der zuletzt öffentlich bekundet hatte, im Bundesliga-Titelrennen dem FC Bayern und nicht seinem anderen Ex-Verein Borussia Dortmund die Daumen zu drücken, denkt noch immer gerne an die Zeit in München zurück: "Mein Abschied war mit vielen Emotionen verbunden, aber heute denke ich nur noch an das Gute."

Dazu gehört scheinbar auch ein prominenter Teamkollege. Denn Lewandowski warb zuletzt um Mittelfeldspieler Joshua Kimmich: "Es lohnt sich sehr, nach Barcelona zu kommen. Die Atmosphäre hier ist ganz anders als bei Bayern München. Es sind natürlich zwei große Vereine, die Lebensumstände, die Sprache, die Erfahrung und die Herausforderung sind anders", antwortete Lewandowski in einem Interview mit dem polnischen Journalisten Tomasz Wlodarczyk von "Meczyki.pl" auf die Frage, ob er Kimmich zu einem Engagement bei Barca raten würde.

In Spanien wurde zuletzt immer wieder berichtet, dass Kimmich auf der Wunschliste von Barca-Coach Xavi stehe. Ein öffentliches Lob des Barcelona-Trainers heizte diese Gerüchte zuletzt an.