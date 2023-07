Bittere Niederlage: Deutschland verliert 1:2 gegen Kolumbien

Im WM-Duell mit Kolumbien fehlte der DFB-Elf am Sonntag in der ersten Hälfte die Durchschlagskraft. Das Tor von Linda Caicedo brachte dann in der 52. Minute den Rückstand für das Team von Martina Voss-Tecklenburg, dem in der Offensive die zündenden Ideen fehlten. Ein Elfmeter brachte scheinbar noch die Wende. Kapitänin Alexandra Popp versenkte den Strafstoß zum verdienten 1:1-Ausgleich. Doch kurz vor Schluss schob Manuela Vanegas (90+7 Min.) das Leder noch zum 1:2-Erfolg für die Südamerikanerinnen ein. Damit verpasste die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale.

Harte Arbeit: Magull mit erster Chance

"Kolumbien soll sich an uns abarbeiten", so die Vorgabe von Voss-Tecklenburg. Die DFB-Elf stand am Anfang tief und überlies den Kolumbianerinnen weite Teile des Mittelfelds. Nach der ersten gefährlichen Chance der Südamerikanerinnen erhöhte die DFB-Elf ihre Offensivbemühungen. Svenja Huth (11`) schickte das Leder aufs Tor von Catalina Perez, die das Spielgerät sicher vor Torjägerin Alexandra Popp aus der Luft pflückte.

Wie erwartet gingen die Kolumbianerinnen hart zur Sache. In der 22. Minute setzten die Vizeeuropameisterinnen das erste Ausrufezeichen. Doch Lina Magull und Oberdorf im Nachschuss verpassten den ersten Treffer. In der 42. Minute dann die Chance für Popp die den Ball über das Tor schickte. In der Nachspielzeit forderte dann noch Catalina Usme Frohms noch mit einer direkten Ecke. Trotz leichtem Chancenplus stand es zur Pause 0:0.

Caicedo-Treffer setzt DFB-Team unter Druck

Nächster Ausfall in der Abwehr! Für Sara Doorsoun, die während der ersten Hälfte schon am linken Oberschenkel bandagiert wurde, ging es nicht weiter. Sjoeke Nüsken übernahm. Das Spiel zeigte in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht. Die deutsche Elf lies die Südamerikannerinnen durchgängig laufen. Doch die Führung konnten die Kolumbianerinnen an sich reißen. Linda Caicedo (52.) zeigte beim 0:1 ihre spielerische Klasse. Popp verpasste den Ausgleich in der 60. Minute.

Schüller kommt, Magull und Bühl gehen raus

Voss-Tecklenburg reagierte und wechselte FC-Bayernstürmerin Lea Schüller (67.) für ihre Münchner Teamkollegin Magull ein. Für Klara Bühl kam Nicole Anyomi. Die Rechnung die Südamerikanerinnen müde zu spielen ging nicht auf. Sie bewachten ihre defensiven Räume weiter sicher. Mit der besten Aktion des Tages schaffte das DFB-Team die Wende. Nach einem steilen Anspiel, das Schüller sehenswert in die Strafraummitte verlängerte, kam Oberdorf vor der herauseilenden Torhüterin Pérez an den Ball und wurde dann von dieser klar abgeräumt. Popp versenkte souverän zum 1:1-Ausgleich. Doch die Südamerikanerinnen legten nach. Vanegas machte das Unentschieden mit ihrem Treffer zunichte.