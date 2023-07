Niederlage im zweiten WM-Spiel: "Noch ist nichts verloren"

Einordnen was gefehlt hat

Martina Voss-Tecklenburg tut die Niederlage "brutal weh, aber das ist jetzt so". Die Bundestrainerin glaubt aber nicht an einen nachhaltigen Rückschlag für die deutschen Fußballerinnen bei der WM. "Ich glaube nicht, dass die Mannschaft einen Knacks kriegt. Wir können das einordnen, was uns heute gefehlt hat", sagte "MVT" nach dem 1:2 am Sonntag in Sydney.

Die DFB-Auswahl verpasste zwar den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale, hat das Weiterkommen im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea aber weiter in der eigenen Hand. Dafür müsse das Team In der Partie am Donnerstag aber "etwas mutiger, klarer, ruhiger spielen", sagte die Bundestrainerin. "Wir wollen das nächste Spiel gewinnen, wir wollen ins Achtelfinale." Sie könne versprechen, dass ihre Spielerinnen "alles auf den Platz bringen".