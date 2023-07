Lina Magull: Die hart arbeitende Magierin

Auf den ersten Blick würde man Lina Magull nicht als große Anführerin abstempeln. Sie hat nicht direkt die physische Präsenz wie eine Alexandra Popp, schreit auf dem Platz nicht herum, wirkt eher schüchtern, filigran. Und doch ist sie auf dem Spielfeld die heimliche Leaderin im Team. Die 28-jährige FC-Bayern-Spielerin ist im Mittelfeld zu Hause und in der Offensiv-Bewegung eigentlich überall dort zu finden, wo sich Lücken auftun und gefährliche Situationen entstehen können.

Lina Magull: Große Stärke Standards

Betrachtet man ihren Bewegungsradius gibt es zwischen eigenem Strafraum und gegnerischem Tor eigentlich kein Fleckchen Grün, dass sie nicht bearbeitet. Hat sie den Ball am Fuß, sucht sie den Weg nach vorne. Kaum eine andere Mittelfeldspielerin sorgt mit ihren Pässen und Dribblings für so viel Raumgewinn wie Magull. Kaum eine kann ihre Mitspielerin so gut in Schussposition bringen.

Ihre Standardsituationen sind eine Waffe, die für die DFB-Auswahl in engen Spielen der Türöffner für ein Weiterkommen sein könnten. Auch im wichtigen Spiel gegen Kolumbien wird es auf Magull ankommen, gegen robust verteidigende Südamerikanerinnen die Lösungen zu finden.

Lina Magull: Die Magierin vom Bolzplatz

Doch auch für den Weg nach hinten ist sie sich nie zu schade. Magull frisst in jedem Spiel Meter um Meter, ist eine unermüdliche Arbeiterin, die sich vorne wie hinten in den Dienst der Mannschaft stellt. Kein Wunder, dass sie mit dieser Einstellung die unumstrittene Kapitänin beim FC Bayern München ist und mit ihren elf Torbeteiligungen großen Anteil am Meistertitel hatte.

Und auch in der Nationalmannschaft ist sie unumstrittene Leistungsträgerin. Linda Dallmann sagt über sie: "Sie ist eine Magierin und Kämpferin". Eine ungewöhnliche Kombination. Magulls Spielweise und Verhalten auf dem Platz lässt sich auch durch ihre Jugend erklären. Fußballerisch wuchs Magull auf den Bolzplätzen im Ruhrpott auf. Dort und auch im Verein spielte sie hauptsächlich gegen gleichaltrige Jungs. Respekt verschaffte sie sich durch Leistung und harte Arbeit. Daran hat sich bis heute nichts geändert.