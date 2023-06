Bamberger Basketballer mit neuem Namen

Neues Logo, neuer Name in der Basketball-Bundesliga: Bamberg Baskets heißt Oberfrankens aktuell einziger Bundesligist ab dem 1. Juli. Damit geht der neunmalige deutsche Meister und Bundesliga-Klub aus Bamberg nach sieben Jahren mit einem neuen Namen und einem modernisierten Logo in die Saison 2023/2024. Der Name des einstigen finanziellen Förderers und Gesellschafters Brose verschwindet dagegen aus dem Klubnamen.

Das Logo wurde modernisiert, ohne jedoch den markanten Ball und damit den Wiedererkennungsfaktor zu verändern. Die Vereinsfarben bleiben unverändert rot und weiß. Anfang des Jahres hatte Brose-Unternehmenschef Michael Stoschek bekanntgegeben, die Anteile als Alleingesellschafter an dem Basketballverein zu verkaufen. In der Folge war auch die Bundesliga-Saison für die Oberfranken enttäuschend verlaufen - mit Rang zehn und verpassten Play-offs.