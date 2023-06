Torwart Nübel kehrt nicht zum FC Bayern zurück

"Wir haben immer gesagt, dass es keinen Sinn für Alex ergibt, zu Bayern zurückzukommen, solange Manuel Neuer noch da ist. Er ist jetzt wieder fit", sagte Backs dem Nachrichtenportal t-online. "Deshalb suche ich für Alex einen neuen Klub - und zwar einen, der ihn möglichst weiterbringt."

Für Nübel gehe es bei einem Wechsel vor allem darum, dass "er spielen muss", sagte Backs: "Kriterium Nummer zwei" sei "ein möglichst hohes Spielniveau, am besten Champions League oder Premier League."

Zweikampf Neuer-Sommer?

Der frühere Schalker Nübel war im Sommer 2021 ins Fürstentum ausgeliehen worden, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Neuer, der zuletzt wegen eines Beinbruchs ausgefallen war, besitzt in München einen Vertrag bis 2024. Sein Vertreter Yann Sommer unterschrieb nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach ein Arbeitspapier bis 2025. Über einen Weggang Sommers war ebenfalls spekuliert worden. Der Schweizer Nationalkeeper will sich für die EURO 2024 in Deutschland empfehlen - auch das wird schwierig auf der Ersatzbank.