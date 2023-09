Basketball-WM: DBB-Team schafft Gruppensieg trotz Timeout-Zoff

Die in diesem Turnier weiterhin ungeschlagene deutsche Basketball-Nationalmannschaft schließt nach dem 100:71 (38:34) gegen Slowenien die Zwischenrunde-Staffel K auf Platz eins ab. Die Qualifikation für das Viertelfinale stand bereits vorher fest. Auf wen Deutschland dann trifft, entscheidet sich erst am Sonntag.

Heftiger Zoff: Schröder und Herbert geraten in Auszeit aneinander

Im ersten Viertel wurde Deutschland von Slowenien mit 25:11 überrollt. Grund dafür waren immer wieder vergebenen Einwurfchancen. Bei einem Timeout kam es dann zu einer heftigen Auseinandersetzung. Kapitän Dennis Schröder und Daniel Theis gerieten derart aneinander, dass sie nicht einmal mehr die Anweisungen des Bundestrainers Gordon Herbert zur Kenntnis nahmen. "Setz Dich hin", brüllte der Coach in Richtung Schröder. "Rede nicht so mit mir", lautete dessen rüde Antwort. Der Spieler wurde daraufhin erst einmal ausgewechselt. Und der Elan beim deutschen Team war durch die schlechte Stimmung erstmal gedämpft.

Großer Turnaround führt zum souveränen Sieg

Im nächsten Spielabschnitt zeigten sich die Streithähne wieder versöhnt. Nach einer positiven Aussprache kam das DBB-Team ins Spiel und zeigte eine Aufholjagd, die in der 38:34-Halbzeitführung gipfelte. Im nächsten Spielabschnitt wuchst der Vorsprung weiter an - er wurde mit 30:18 souverän gewonnen. Auch im letzten Spielabschnitt zeigte das DBB-Team keine Schwächen und brachte den Sieg sicher ins Ziel.

Basketball-WM-Analyse mit Bastian Doreth und Emily Bessoir

Die Basketball-WM in Japan, Indonesien und den Philippinen geht in die entscheidende Phase - mit der deutschen Nationalmannschaft als Medaillenkandidaten. Der frühere Nationalspieler Bastian Doreth und die Nationalspielerin Emmily Bessoir sind zu Gast bei Blickpunkt Sport und analysiert die WM: am Sonntag ab 21.45 Uhr im Livestream und im BR Fernsehen.