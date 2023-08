Doreth: DBB-Team gehört zu "vier besten Mannschaften der Welt"

Im vergangenen November bestritt Basketballer Bastian Doreth sein letztes Länderspiel für die Nationalmannschaft. Es war sein 96. Einsatz für das DBB-Team. Neun Monate später fliegt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert von Erfolg zu Erfolg bei dieser Weltmeisterschaft und steht in der WM-Zwischenrunde gegen Slowenien und Georgien. Doreth verfolgt die Spiele mittlerweile als Fan und traut seinen ehemaligen Teamkollegen den WM-Titel zu.

Doreth über Nationalmannschaft: "Ich weiß, da hab ich nichts mehr verloren"

In diesem Dreivierteljahr seit Doreths letztem Länderspiel-Einsatz hat sich viel getan in der Karriere des gebürtigen Nürnbergers. Der 34-Jährige hat medi Bayreuth nach dem Abstieg im Sommer verlassen und ist zu seinem Heimatverein, den Nürnberg Falcons, gewechselt. Auch in der Nationalmannschaft ist er nicht mehr. "Ich weiß, da hab ich nichts mehr verloren", gibt er im Interview mit BR24Sport offen zu. Schließlich sei das Nationalteam inzwischen "voll mit NBA- und Euro-League-Spielern und das ist einfach eine andere Hausnummer".

Doreth: Überragend, wie sich diese Nationalmannschaft entwickelt hat

Ohne ihn steht das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in der Zwischenrunde bei der WM. "Man dachte, dass es nach der EM letztes Jahr, wo man Bronze gewonnen hat, eigentlich nicht zu toppen ist. Jetzt finden wir uns in einer Weltmeisterschaft, wo wir gegen Australien, einen der Medaillenanwärter schlechthin [...] gewonnen haben, wieder", freut sich Doreth. "Wir müssen feststellen, dass wir auch bei der WM eine Medaillenchance haben, was überragend ist, wie sich diese Nationalmannschaft entwickelt hat und da können wir echt stolz drauf sein."

Doreths Prognose: Mindestens WM-Halbfinale

Geht es nach Doreth, ist der Weg bei diesem Turnier noch lange nicht zu Ende. "Wir finden uns auf jeden Fall im Halbfinale wieder und wir werden eine Medaille holen", ist sich der Neuzugang der Nürnberg Falcons sicher und geht noch weiter: "Wir gehören mittlerweile einfach zu den vier besten Mannschaften auf der Welt und dann kannst du auch die Goldmedaille holen."

Topfavoriten sind für Doreth wie jedes Jahr die USA, die "die am besten in der Tiefe besetzte Mannschaft" seien. Trotz des Fehlens von Superstars wie LeBron James, Kevin Durant oder Stephen Curry. Neben Kanada gäbe es dann noch Spanien und Slowenien, die Doreth aber gleichauf mit Deutschland sieht.

Eine ähnlich hohe Erwartungshaltung an das deutsche Team gab es zuletzt vor vier Jahren. Die WM 2019 endete mit dem Vorrunden-Aus in einem Debakel für den deutschen Basketball. "Da gings total in die Hose. Ich glaube, das musste auch passieren und die Mannschaft hat viel gelernt dadurch", meint Doreth. "Diese Mannschaft ist auch durch die geile EM letztes Jahr noch mal so viel stärker zusammengewachsen und auch das Selbstbewusstsein und Selbstverständnis in jedem Einzelnen viel größer geworden, dass sie sich auch selber sagen: 'Hey, wir müssen uns vor niemandem verstecken.'"

Doreths Kritik: Basketball mit zu wenig Aufmerksamkeit

Doch die jüngsten Erfolge des DBB-Teams finden noch keinen Weg in die breite Öffentlichkeit, bemängelt Doreth. "Ich finde es ein bisschen schade, dass trotz so eines Großereignisses im Basketball sich die öffentliche Wahrnehmung doch in Grenzen hält", klagt der 34-Jährige, der eine "breite Berichterstattung" vermisst.

"Am Ende des Tages sind wir eine Randsportart, aber wir haben eine Nationalmannschaft, die echt viel Spaß macht und die jetzt schon mehr Siege als die deutsche Herren-Fußball-Nationalmannschaft bei den letzten zwei Weltmeisterschaften hat." Diese Spitze kann sich der ehemalige Nationalspieler nicht verkneifen.