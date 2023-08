Basketball: Doreth will Nürnberg in die erste Liga führen

Nach 13 Jahren ist Basketballer Bastian Doreth wieder zurück in Nürnberg. 2010 verließ er seine Geburtsstadt und seinen Heimatverein. Über den FC Bayern mit Intermezzo bei der TBB Trier, den Artland Dragons und medi Bayreuth ist er nun wieder zurückgekehrt zu den Nürnberg Falcons, die in der zweiten Basketball Bundesliga spielen.

Er freut sich auf "hoffentlich ein, zwei gute Jahre in meiner Heimat", stellt aber im Interview mit BR24Sport gleichzeitig klar: "Es soll jetzt nicht so ein Ausklingen sein, sondern ich hab schon meine Ziele mit dem Verein und freue mich auf die neue Herausforderung."

Doreth hatte Angebote aus der Bundesliga

Dabei hätte Doreth noch die Chance gehabt, in der Bundesliga weiterzumachen. "Ich habe mich damit auseinandergesetzt, hatte auch das ein oder andere Angebot. Allerdings wars am Ende dann doch nur eine Entscheidung, ob's weiterhin Bayreuth bleibt, oder Nürnberg."

Es wurde die Frankenmetropole. Ausschlaggebend war dabei auch seine Familie. "Ich wollte jetzt einfach komplett nach Hause kommen, viel Zeit mit meiner Familie genießen und auch nochmal diesen Abschluss finden. Da, wo ich angefangen habe, auch aufhören zu dürfen."

In Nürnberg kann er auch wieder mit seinem besten Freund Sebastian Schröder in einer Mannschaft spielen. "Das ist was ganz Großes", freut sich Doreth. Mit Schröder spielte der gebürtige Nürnberger bereits in seiner Anfangszeit - da hieß der Verein noch Nürnberger BC. Beide haben zusammen mit Falcons-Geschäftsführer Ralph Junge den Nürnberg Falcons e.V gegründet, den Breitensportverein des Nürnberger Basketball-Zweitligisten.

Doreth in Nürnberg wieder "Vollzeitvater"

In der neuen alten Heimat hat Doreth deutlich mehr Zeit für Frau und Kinder. "Ich bin jeden Tag zuhause und auch wieder vollwertiges Mitglied dieser Familie", freut sich der Familienvater. "Ich kann in der Früh die Kinder in den Kindergarten bringen, kann sie auch wieder abholen. Bin zuhause, wenn es zu Bett geht. Das ist einfach ein schönes Gefühl, wieder Vollzeitvater zu sein."

Bei seiner letzten Station pendelte Doreth regelmäßig, wie er im Interview erzählt. Die Hälfte der Woche sei er in Bayreuth gewesen. "So Dinge wie den Sohnemann zum Fußballtraining zu begleiten oder die Tochter zum Ballett-Unterricht zu bringen, sind halt ausgefallen."

Langfristiges Ziel Bundesliga in Nürnberg

Das Basketballspielen verliert Doreth aber nicht aus den Augen. In diesem Jahr möchte er mit seinem neuen Verein "definitiv die Playoffs erreichen". In den vergangen beiden Jahren verpassten die Falken die Aufstiegsrunde. Langfristig will Doreth "den Nürnberger Basketball in die erste Liga führen". Dabei lässt er offen, "ob das noch als Spieler gelingt, oder in einer anderen Funktion". Der 34-Jährige ist überzeugt vom Basketball-Standort Nürnberg: "Ich sehe das Potenzial in der Stadt."