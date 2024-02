Bamberg Baskets stellen Trainer Oren Amiel frei

Die Bamberg Baskets haben ihren Headcoach Oren Amiel freigestellt. Das hat der Basketball Bundesligist am Samstag mitgeteilt. Am Freitagabend hatte Bamberg klar mit 65:104 in Würzburg verloren. In der Tabelle stehen die Baskets aktuell nur auf Rang zwölf und würden damit die Play-off-Spiele verpassen.

Bamberg Baskets: "Entscheidung unumgänglich"

"Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht, aber nach den zuletzt doch äußerst schwankenden Leistungen halten wir diese Entscheidung für unumgänglich", begründete Baskets-Geschäftsführer Philipp Höhne die Entscheidung in einer Mitteilung des Vereins.

Noch kein Nachfolger für Oren Amiel

Das Training am Samstagnachmittag leitete bereits Co-Trainer Arne Woltmann, der das Team gemeinsam mit seinem Kollegen Stefan Weissenböck auf die Partie am kommenden Dienstag gegen Heidelberg vorbereiten soll. Zu einem möglichen Nachfolger gibt es bislang keine Informationen.

Vertrag mit Amiel erst im Mai verlängert

Amiel war seit Ende November 2021 Cheftrainer der Oberfranken. Unter dem Coach hatte Bamberg in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit knapp 20 Jahren die Play-offs der Basketball Bundesliga verpasst. Dennoch hatten die Baskets erst im Mai den Vertrag des Trainers um zwei Jahre verlängert, wobei das zweite Jahr an die Erfüllung sportlicher Ziele geknüpft war.

Pokal-Turnier mit Bamberg live bei BR24Sport

Insbesondere, weil es auf der persönlichen Ebene gut passe, hatte Geschäftsführer Philipp Höhne die Entscheidung damals erklärt. "Oren ist persönlich eine absolute Wucht", so Höhne im Mai. Mit den Bamberg Baskets hat Amiel in der aktuellen Saison zwar das "Top Four"-Finale im nationalen Pokalwettbewerb erreicht. In der Bundesligatabelle hinken die Oberfranken dem Ziel Play-off-Plätze aber deutlich hinterher.