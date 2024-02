Basketball Top Four: FC Bayern - Bamberg im Livestream und TV

Das "Top-Four"-Turnier in München verspricht zwei Tage Basketball vom Feinsten. Qualifiziert sind neben Titelverteidiger FC Bayern Basketball auch Meister ratiopharm Ulm, EuroLeague-Teilnehmer Alba Berlin sowie der frühere Serienmeister Bamberg Baskets. BR24Sport überträgt am Samstag, 17. Februar, beide Halbfinals sowie am Sonntag um 14 Uhr das Finale live im Stream.

Nur ein klarer Halbfinalfavorit

Im ersten Halbfinale kommt es zum oberbayerisch-fränkischen Duell zwischen dem FC Bayern und Bamberg. Die Münchner gehen hier als klarer Favorit in die Partie. Der EuroLeague-Teilnehmer belegt derzeit Platz zwei in der BBL, die Oberfranken haben als Zwölfter zwar noch nicht alle Play-off-Chancen verloren, sind aber auch noch nicht aller Abstiegssorgen ledig.

Beim zweiten Halbfinalduell zwischen Alba Berlin und Meister ratiopharm Ulm ist dagegen nicht so leicht ein Favorit auszumachen. In der Liga haben die Ulmer derzeit knapp die Nase vorne, die Erfahrung spricht aber für die Hauptstädter, die in München traditionell stark aufspielen.

BR24Sport überträgt das "Top Four" im Livestream (alle Spiele) sowie das erste Halbfinale und das Finale am Sonntag auch im BR Fernsehen. Ihre Kommentatoren sind Lukas Schönmüller und Jan Wiecken.

Zeitplan für das "Top Four" in München