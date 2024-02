Bischofsgrüner bauen Deutschlands größten Schneemann ohne Schnee

In Bischofsgrün im Landkreis Bayreuth beginnt am Freitag wieder der Bau des Riesenschneemannes Jakob. Doch die Bedingungen sind so schlecht wie noch nie: Da es im Fichtelgebirge witterungsbedingt fast keinen Schnee mehr gibt, wird der Schneemann in diesem Jahr zum ersten Mal aus Strohballen errichtet.

Die Ballen bestehen aus gepresstem Stroh, wiegen jeweils 250 Kilogramm und sind in weiße Folie eingewickelt. Nach Auskunft von Schneemannbaumeister Berndt Heidenreich sollen die Ballen kreisförmig angeordnet und aufeinandergestapelt werden, damit der Schneemann seine typische Figur bekomme.

Der zwei Meter große Hut soll auf Strohballen thronen

Bei einem Probeaufbau am Mittwoch wurden Standfestigkeit und Sturmsicherheit des Strohmannes getestet. Außerdem wurde das typische Zubehör wie der zwei Meter große Hut, Knöpfe, Augen und Ohren angebracht.

Als Fundament wird eine Plattform aus Paletten zusammengeschraubt. Erst am Freitag soll sich zeigen, welche Höhe der Schneemann letztlich erreicht. 32 Strohballen sind vorbereitet. Der Schneemann ohne Schnee soll in Höhe und Größe aber an die echten Schneemänner heranreichen, die seit Jahrzehnten in Bischofsgrün gebaut werden.

Ein Jahr ganz ohne Schnee gab es noch nie

So schlechte Bedingungen wie in diesem Jahr gab es allerdings noch nie. Selbst in schneearmen Jahren wurde der notwendige Schnee für den Bau von Frankens höchstem Berg, dem nahegelegenen, 1.051 Meter hohen Schneeberg geholt. Dort gab es stets genug Baustoff, auch wenn im Ort keiner mehr zu finden war. In diesem Jahr ist aber auch dort nichts mehr zu finden. Ein Jahr ganz ohne Schnee, das gab es noch nie.

Die klassischen Bischofsgrüner Schneemänner messen gewöhnlich um die zwölf Meter und gelten damit als die Größten in Deutschland. Sie stehen im Mittelpunkt des Schneemannfestes, das jedes Jahr am Rosenmontag in Bischofsgrün stattfindet und zahlreiche Besucher anlockt.

Schneemann Jakob: Erst drei, heute zwölf Meter groß

Der erste Großschneemann mit Namen Jakob wurde 1986 aus einer Stammtischidee heraus gebaut und maß damals drei Meter. Seitdem wurde jedes Jahr ein Jakob errichtet, in diesem Jahr ist es bereits Nummer 38.