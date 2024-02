"Märchen geht weiter": Hohenberg und das große Geld aus Japan

Die Unternehmerin Kazuko Yamakawa ist ein Glücksfall für Hohenberg an der Eger im Landkreis Wunsiedel. Sie hat bereits vor rund sechs Jahren 3,5 Millionen Euro für den Bau eines Seniorenhauses gestiftet, im vergangenen Jahr dann eine weitere Million für einen Aktivpark. Nun überweist die Gönnerin erneut rund 16 Millionen Euro. Damit soll eine Wohnanlage mit 24 barrierefreien Mietwohnungen gebaut werden. Bürgermeister Jürgen Hoffmann (SPD) stellte das Projekt am Donnerstagabend der Öffentlichkeit vor und sagte gerührt: "Das Märchen geht weiter".

Erfolg mit Hohenberger Textilien in Japan

Kazuko Yamakawa ist 82 Jahre alt und lebt in Tokio. Ihre Verbundenheit mit Hohenberg an der Eger ist bereits in den 1970er Jahren entstanden. Fasziniert von den Handtüchern, die das Hohenberger Unternehmen Ernst Feiler GmbH in der aufwändigen Chenille-Technik herstellt, baute sie in Japan sehr erfolgreich einen Vertrieb auf – inzwischen tragen neun von zehn Japanerinnen die kleinen Tücher aus Hohenberg in ihren Handtaschen.

Die Ernst Feiler GmbH gilt weltweit als der führende Hersteller von echter, bunt gewebter Chenille und feinstem Frottier mit Chenille-Bordüren. Wie sie bei ihren zahlreichen Besuchen in der Fichtelgebirgsstadt immer wieder betont, wolle Kazuko Yamakawa etwas von ihrem Wohlstand zurückgeben, erklärte Bürgermeister Hoffmann bei der Vorstellung der Pläne.

Spende übersteigt Haushalt um das Dreifache

4,5 Millionen Euro hat die japanische Gönnerin bereits für ein Seniorenhaus mitsamt Tagespflege sowie einen Mehrgenerationen-Park gespendet. Die aktuelle Zuwendung in Höhe von 16 Millionen Euro sei ein Segen für die finanziell stark angeschlagene Kleinstadt mit nur 1.440 Einwohnern, so Bürgermeister Hoffmann: "Unser kompletter Jahreshaushalt liegt bei fünf Millionen Euro. Nun können wir dank Frau Yamakawa für ein einziges Projekt über 16 Millionen Euro investieren."

Hoffmann rechnet damit, dass mit dem Bau der Wohnanlage auch junge Familien zuziehen werden. Diese könnten die größeren Einfamilienhäuser kaufen, wenn die Senioren in den geplanten Wohnpark rund 500 Meter vom Ortszentrum entfernt zögen.

Im Herbst werde die Spenderin aus Japan zum Spatenstich erwartet, um die Jahreswende 2026/2027 könnte der Wohnpark bezugsfertig sein, hofft der Bürgermeister. Geplant sind 24 Wohnungen mit Grundflächen zwischen 60 und 90 Quadratmetern zu ortsüblichen Mieten, was eine Vorgabe von Yamakawa gewesen sei, so Architekt Ulrich Seiler vom zuständigen Planungsbüro. Mit großen Schiebetüren und Lamellen werde man japanische Architekturelemente einbeziehen, kündigte Seiler an.

Bürgermeister möchte gezwickt werden

Auch die Mieteinnahmen aus der Wohnanlage sollen Gutes bewirken: Die Stadt Hohenberg und Kazuko Yamakawa haben gemeinsam eine Stiftung gegründet. Die Einnahmen aus den Mieten sollen in diese Stiftung fließen und dann wieder für gemeinnützige Zwecke in Hohenberg genutzt werden können, erklärte Bürgermeister Hoffmann. "Es ist einfach unglaublich. Da habe ich immer wieder so ein Zwick-Mich-Gefühl", sagte er im BR-Gespräch.