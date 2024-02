Gänsehautmoment: Mike Glemser zurück im Eishockey-Stadion

Bewegende Momente in Rosenheim: Rund ein Jahr nachdem Eishockey-Profi Mike Glemser schwer verunglückte, kehrte er am Freitagabend zurück auf das Eis seines Clubs Starbulls Rosenheim. Seine Frau schob Glemser unter Beifall der Fans in die Mitte des Stadions - beide kämpften mit den Tränen. "Ich wollte mich bedanken für das Jahr, in dem ihr mich mega unterstützt habt", sagte Glemser ins Mikrofon. "Und ich hoffe, dass die Starbulls drei Punkte holen."

Am 3. Februar 2023 war Glemser im Oberligaspiel seines Klubs SB Rosenheim gegen den SC Riessersee in die Bande geknallt und hatte sich so schwer im Wirbelsäulenbereich verletzt, dass er seitdem halsabwärts gelähmt ist. Eine Welle von Solidaritätsbekundungen war die Folge.

Spendenaktionen und Benefizspiel

Um die Kosten für die Behandlung und die zukünftige Versorgung stemmen zu können, hatte der Verein für Glemser damals ein Spendenkonto eingerichtet. Auf diesem waren innerhalb kurzer Zeit nahezu 700.000 Euro eingegangen. Dazu gab es diverse Aktionen, darunter auch ein Benefizspiel.

Glemser war zunächst wurde er in der BG Unfallklinik Murnau behandelt worden. Es folgten eine Intensiv-Reha und der Umzug in eine barrierefreie Wohnung in der Nähe von Pforzheim, wo der 26-Jährige nun mit seiner Freundin lebt. Zuletzt berichtete er von Fortschritten, so könne er inzwischen Schulter, Bizeps und ein Handgelenk wieder bewegen.