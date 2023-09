Alles neu in Nördlingen: Basketballerinnen vor aufregendem Jahr

Eines der Ausnahmetalente in Deutschland spielt mittlerweile bei den Eigner Angels Nördlingen Basketball. Die 19-jährige Nicole Brochlitz zockt mittlerweile in Schwaben, weil sie hier die Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. "Für mich steht die Entwicklung im Vordergrund – und dass wir gut als Team zusammenwachsen."

Allzu große Töne in Sachen Saisonziel gibt es gerade nicht zu hören von den Angels. Schließlich hat sich im Sommer vor der Bundesliga-Saison einiges getan. Die Basketballerinnen haben sich vor dem Start am Samstag bei den Baskets Rheinland Leverkusen (18.30 Uhr) neu aufgestellt. Vor allem jünger wurden sie, auch das Trainerteam ist wie Brochlitz neu. "Wir müssen erst auf und neben dem Platz zusammen finden", sagt Sportdirektor der Eigner Angels Martin Fürleger.

Kleiner Etat - aber Chancen auf viel Einsatzzeit für junge Spielerinnen wie Brochlitz

Das klappt zumindest beim Fototermin vor der neuen Saison schon mal ganz gut, denn die Basketballerinnen haben offensichtlich Spaß beim Bilder knipsen – schaffen es kaum, ernst in die Kamera zu gucken.

Mit einem kleinen Etat und einer Kleinstadt kann man große Basketballstars eben nicht anlocken, aber vielleicht werden die jungen Spielerinnen hier ganz groß. Zusammengemixt ist die Mannschaft nun aus erfahrenen Spielerinnen aus dem Ausland und deutschen Nachwuchs-Talenten. Wie eben Brochlitz, eine Jugendnationalspielerin, die letztes Jahr Vize-Meisterin mit den Frauen des TK Hannover wurde.

In Schwaben soll sie deutlich mehr Spielzeit bekommen als beim vorherigen Klub: "Nicole soll eine tragende Rolle bekommen, sie soll Leistungsträgerin bei uns werden und in den A-Nationalkader kommen und im besten Fall Deutschland zur Heim-WM 2026 führen", erklärt Fürleger.

Spielerinnen wohnen in WGs - Ziel Play-offs

„Überzeugt hat mich vor allem die Community, dass es so familiär ist. Wir wohnen im Zentrum, waren schon in Cafés, mir gefällt‘s ziemlich gut“, sagt Brochlitz selbst. Denn einige Spielerinnen wohnen zusammen in einer WG, schon zum Foto-Termin sind ein paar mit dem Fahrrad geradelt.

Und wo soll es mit dem neu formierten Team in der Saison schließlich hingehen? „Am Ende wollen wir den sicheren Klassenerhalt und wollen in die Play-offs“, wünscht sich Fürleger. Doch er stellt auch fest, was passiert wenn man zu gut ist: „Der Nachteil ist bei uns vom Budget her: Immer wenn wir eine gute Saison spielen, wecken unsere Spieler Begehrlichkeiten von finanzstärkeren Vereinen, so dass uns Leistungsträger oft verlassen.“ Ja, dieses Schicksal könnte den Angels auch diese Saison wieder blühen.