Skirennfahrer Luitz im Global Racing Team: "Habe wieder Freude"

Skirennläufer Stefan Luitz hat erneut eine schwierige Saison hinter sich. Nun will der 31-Jährige angreifen. Inzwischen trainiert er mit dem Global Racing Team statt mit dem DSV. Was sich für ihn damit verändert, verriet Luitz in "Pizza und Pommes".