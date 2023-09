Arbeitssieg dank Eigentor: 1860 München atmet durch

Der TSV 1860 München ist wieder in der Erfolgsspur. Die Löwen erarbeiteten sich am Samstag gegen den SC Verl ein verdientes 1:0 (1:0) und klettern wieder in die obere Tabellenhälfte der 3. Liga. Dem Team des zuletzt noch angezählten Trainers Maurizio Jacobacci verhalf ein Eigentor von Torge Paetow (40.) zum zweiten Liga-Erfolg hintereinander. Auch die Aufstiegsränge sind nun wieder in Sichtweite für die Münchener.