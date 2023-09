Hoeneß vergleicht Kane mit Gerd Müller: "Traue ihm alles zu"

Was sich Kane von Gerd Müller abschaut

Wie geht Kane mit der Erwartungshaltung um? "Den größten Druck mache ich mir selber: Ich will etwas erreichen", sagte Kane in einem Porträt auf der Bayern-Webseite. Der Grund, warum er nach München gewechselt ist: endlich einen großen Titel zu holen. Es ist das, was ihn von Spielern wie Robert Lewandowski oder Gerd Müller unterscheidet. Mit den Spurs war 2019 ganz dicht dran, doch im Finale der Champions League verloren Kane und Co. gegen den FC Liverpool.

Für seinen großen Traum arbeitet Kane akribisch, studiert sogar alte Müller-Aufnahmen aus den Siebzigern. "Ich wollte herausfinden, wie er war und wie er gespielt hat", erklärte der vierfache Familienvater: "Er war ein unglaublicher Torjäger und nach allem, was ich höre, vor allem auch ein unglaublicher Mensch. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, in seine Fußstapfen zu treten.“

Ganz so viel Zeit bleibt Kane nicht mehr, um eine ansatzweise ähnliche Erfolgsgeschichte zu schreiben wie sein großer Vorgänger. Sein Vertrag in München endet im Sommer 2027, bis dahin wird auch Uli Hoeneß sich ein Urteil über die Bilanz von Bayerns neuem Starstürmer gebildet haben.