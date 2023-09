Wegen FC-Bayern-Gerüchten? RB Leipzig entlässt Max Eberl

Bundesligist Rasenballsport Leipzig hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Sportchef Max Eberl getrennt. Das gab der Verein am Freitagabend, nur 24 Stunden vor dem Topspiel gegen den FC Bayern München, bekannt (RB Leipzig gegen FC Bayern am 30. September um 18.30 Uhr live in der Radioreportage).

Der 50-jährige Niederbayer hatte erst im Dezember des vergangenen Jahres seinen Posten in Leipzig angetreten. Seit dem Rauswurf von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić beim FC Bayern wurde Eberl, der als Spieler in der Jugend des Rekordmeisters ausgebildet wurde, immer wieder mit einem Engagement in München in Verbindung verbracht. Eberl verwies mehrfach auf seinen gültigen Vertrag in Leipzig.

"Fehlendes Commitment" Grund für Eberl-Rauswurf

Das knappe Statement, das RB Leipzig auf der eigenen Webseite veröffentlicht hat, lässt vermuten, dass dieses Bekenntnis zum aktuellen Verein zu halbherzig war: "Das fehlende Commitment zum Klub veranlasst uns zu dieser Entscheidung. Dies geschieht völlig unabhängig vom Kaderumbruch und den sportlichen Ergebnissen", heißt es in der Mitteilung und endet mit den Worten: "Wir danken Max für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute." Der bisherige Sportdirektor Rouven Schröder wird künftig die sportliche Leitung bei den Sachsen übernehmen.

Eberl hatte erst im vergangenen Dezember sein Amt in Leipzig angetreten, nachdem er im Januar 2022 bei Borussia Mönchengladbach zurückgetreten war und dies mit seiner eigenen Erschöpfung begründet hatte. Der 50-Jährige galt bereits in der Vergangenheit mehrfach als Kandidat beim FC Bayern. Besonders Uli Hoeneß soll sich bereits mehrfach dafür eingesetzte haben, Eberl zum Rekordmeister zu lotsen. Zudem soll der laut Medienberichten aus privaten Gründen viel Zeit in München verbracht haben, was zusätzlich zu Verstimmungen bei RB Leipzig geführt haben soll.

Eberl besaß nach Club-Angaben einen "langfristigen Vertrag" in Leipzig. Die Münchner hatten im Juli Christoph Freund als Sportdirektor und damit quasi als Nachfolger von Sportvorstand Hasan Salihamidžić verpflichtet. Eberl hatte seine aktive Fußballkarriere beim FC Bayern begonnen.