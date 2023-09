Seit sechs Jahren zuckelt der TSV 1860 München durch die 3. Liga. Nach einem äußerst holprigen Saison sind die Aufstiegsplätze für den deutschen Meister von 1966 in weite Ferne gerückt.

Vergangenes Wochenende gelang nach vier Niederlagen in Folge endlich mal wieder ein Sieg - sonst hätte das große Zittern und die nächste Trainer-Diskussion schon jetzt wieder begonnen. Dass der Klub ein Kult-Verein ist, steht außer Frage: Einmal Löwe, immer Löwe ist mehr als nur ein geflügeltes Wort.

1860 München: Probleme auf und neben dem Platz

Die Fan-Basis steht hinter ihrem Verein. Ansonsten herrscht viele Reibungsverluste im Verein. Häufig Zwist an der Spitze: Ein Engagement des erfahrenen Managers Horst Heldt als Sportdirektor scheiterte im Sommer am Willen der Investoren-Seite um den Hasan Ismaik. Der jordanische Unternehmer kämpft einer ganz anderen Front derzeit gegen den deutschen Fußball.

Deswegen stellen wir die Frage der Woche: 1860 "gelähmt" in Liga 3, für immer dabei ? Vielleicht reicht der Status quo den Fans. Welche Perspektiven gebt ihr dem deutschen Meister von 1966. Was ist eure Meinung?

