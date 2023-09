Funino, Zeitstrafen und Co.: Wie der Fußball modernisiert wird

BFV führt Zeitstrafen ein

Doch Funino ist derzeit zwar die meist diskutierte, doch bei weitem nicht das einzige Experiment, das den Fußball reformieren soll. In Bayern gibt seit der Saison 2022/23 für Schiedsrichter die Möglichkeit, im Amateurbereich bis hoch zur Regionalliga – egal ob Männer, Frauen oder Jugendliche auf dem Platz stehen – Zeitstrafen auszusprechen. Wobei diese Revolution eher ein Schritt zurück ist, als ein wirklicher Sprung nach vorne. Schon vor der Einführung der Gelb-Roten Karte 1991 durften Schiedsrichter Spieler bei Fehlverhalten für eine begrenzte Zeit auf die Bank schicken. Nun ist diese Option zurück. Zehn Minuten Pause gibt es für Fouls oder Unsportlichkeiten. "Für Vergehen, bei denen eine Gelbe Karte zu wenig, aber eine Rote Karte zu viel wäre, kann jetzt eine Zeitstrafe ausgesprochen werden", heißt es beim BFV.

Das Resultat: Nach ersten statistischen Auswertungen der abgelaufenen Spielzeit im Herren-Bereich zeigten die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter fast 41 Prozent weniger Gelb-Rote Karten (minus 5280) als noch in der Saison 2021/22. Die Zahl der Roten Karten sank im gleichen Zeitraum um 295 und lag damit um knapp fünf Prozent niedriger, heißt es in einer Mitteilung des BFV.

Abseits entschärfen und Nettospielzeit einführen?

Doch auch auf der ganzen Welt werden neue Regeln und Regularien getestet, um den Fußball attraktiver, schneller, gerechter oder sicherer zu machen. So testet der Weltverband FIFA aktuell eine neue Abseitsregel, die die französische Trainerlegende Arsène Wenger angeregt hatte: Ein Spieler soll sich künftig nur im Abseits befinden, solange sich noch ein Körperteil, mit dem ein Tor erzielt werden kann, auf gleicher Höhe mit dem vorletzten gegnerischen Spieler befindet. Bislang steht ein Spieler im Abseits, wenn nur eines dieser Körperteile näher am Tor ist als der vorletzte Gegner.

Nutznießer der Regel wären die Angreifer – und laut Wenger auch die Fans, denn die würde dadurch mehr Tore sehen. Ob es auch so kommt, hängt auch von den weltweiten Tests ab, die unter anderem im Jugendbereich in Italien durchgeführt werden. Zudem erwägt der Weltverband scheinbar die Einführung einer Nettospielzeit. Bedeutet: Bei Spielunterbrechungen wird auch die Uhr angehalten. So könnte die Spielzeit deutlich erweitert werden. Aktuell liegt die effektive Spielzeit in der Bundesliga bei 53:19 Minuten.

Keine Kopfbälle mehr für Kinder

In den USA und auch in England werden im Jugendbereich künftig keine Kopfbälle mehr trainiert. Kinder bis zu zehn Jahre sollen dadurch vor Schäden in der kognitiven Entwicklung bewahrt werden. In Punktspielen bleiben die Kopfbälle allerdings erlaubt. Der DFB will bislang nicht so weit gehen. Bisher spricht er nur eine Empfehlung aus, möglichst wenig auf das Kopfballspiel zurückzugreifen. Ein Verbot lehnt der DFB allerdings ab.

Die letzte große Revolution hieß VAR

Ob und wie diese vielen Revolutionen tatsächlich den Fußball und die Fußballer besser machen, wird erst die Zeit zeigen. Die letzte große Revolution im Fußball war die Einführung des Videoschiedsrichters. Eine Entscheidung, die bis heute gespaltene Reaktionen hervorruft. Während die meisten Schiedsrichter den VAR befürworten, wird er bei Fans mehrheitlich kritisch gesehen. So bewerteten in einer kicker-Umfrage 2022 mehr als 70 Prozent die Einführung als "schlecht" und auch Fan-Organisationen würden ihn am liebsten wieder abschaffen. "Der geringe Gewinn an mehr Gerechtigkeit steht in keinem Verhältnis zum Verlust an Emotionen", sagte "ProFans"-Sprecher Sig Zelt der dpa.

Bis es breite Kenntnisse darüber gibt, wie die Einführung von Funino den Fußball in Deutschland verbessert haben wird, wird es noch viele Jahre dauern. Erste Startschwierigkeiten, weil Vereine beispielsweise nicht das benötigte Equipment besitzen, stehen teils begeisterte Eltern und Jugendtrainer gegenüber. Sollte sich bei der WM 2034 eine neue Generation spielfreudiger Strassenkicker zum Titel tricksen, würde wohl selbst Hans-Joachim Watzke seine Kritik wieder zurücknehmen.