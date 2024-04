Zuckerberg will Meta zum KI-Player Nr. 1 machen

Mark Zuckerberg hat ein neues Ziel: Er will seinen Facebook-Konzern Meta zur Nummer eins bei Künstlicher Intelligenz machen. Der hauseigene Assistent Meta AI solle zum "weltweit führenden KI-Dienst sowohl bei der Qualität als auch bei der Nutzung werden", verkündete der Facebook-Gründer am Mittwoch in einer Online-Konferenz für Aktionäre.

Meta investiert 2024 fast 100 Milliarden Dollar in KI

Zugleich stimmte Zuckerberg die Anleger bei der Präsentation der Quartalszahlen darauf ein, dass die KI-Offensive mit Investitionen in Software und Technik teuer werde. Zuckerberg zufolge gibt Meta in diesem Jahr 96 bis 99 Milliarden Dollar für Investitionen in die KI-Infrastruktur wie Rechenzentren sowie Forschung und Entwicklung. Außerdem arbeitet Meta an einem eigenen KI-Spezialprozessor, um die Abhängigkeit vom Weltmarktführer Nvidia zu verringern. Es könnte Jahre dauern, bis der Konzern mit KI Geld verdiene.

Die teuren KI-Ambitionen kamen an der Wall Street nicht gut an: Die Meta-Aktie rauschte im nachbörslichen Handel um gut 15 Prozent nach unten, obwohl das Werbegeschäft im vergangenen Quartal weiter auf Hochtouren lief: Über 12 Milliarden Dollar hat Meta in den ersten drei Monaten verdient, mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor. Der Umsatz stieg um 27 Prozent auf über 36 Milliarden Dollar.

Chatbot Meta AI wird in Messaging-Apps integriert

Zuckerberg hält große Stücke auf den hauseigenen KI-Assistenten Meta AI, der in einigen englischsprachigen Ländern schon in die Meta-Apps WhatsApp, Instagram und Facebook integriert ist. Dort lassen sich persönliche Chats mit Meta AI erstellen. Auch in Gruppenchats kann man den Assistenten über den Befehl "@MetaAI" dazuholen und um Hilfe bitten. Der Chatbot kann Fragen beantworten, im Netz recherchieren, Aufgaben erledigen oder Bilder generieren.