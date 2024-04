"Blackbox" Facebook: Posts scheinbar wahllos herabgestuft

Auch die Verantwortlichen von Facebookseiten tauschen sich untereinander aus – in Facebookgruppen, die zum Beispiel "Fanpage Admins" heißen. Dort gab es in den letzten Tagen vor allem ein Thema: Teils hunderte Beiträge pro Seite, darunter vor allem Bilder (sogenannte Sharepics), wurden auf einen Schlag "im Feed herabgestuft" und damit in ihrer Reichweite eingeschränkt, mit unterschiedlichen Begründungen.

Verstöße: Pinselschweine, Hobbybäcker, Lokalzeitungen

Beispiele aus dem gesamten deutschsprachigen Raum waren etwa ein Rezept für Buttermilchbrot, das folgende Meldung erhielten: "Unsere Technologie hat gezeigt, dass dieser Beitrag anderen Beiträgen ähnelt, die gegen unsere Gemeinschaftsstandards zu Gewalt und Anstiftung zu Gewalt verstoßen."