Was sich ab 2025 rund um Ausweis und Reisepass ändert

Das Bundeskabinett in Berlin hat am Mittwoch eine Reform des Pass- und Ausweiswesens beschlossen. Damit soll es "einheitlich unkomplizierter und komfortabler" werden, einen Ausweis zu beantragen. Stimmt der Bundesrat zu, treten die neuen Regelungen ab Mai 2025 in Kraft.

