Musk vs. Zuck: Cagefight mit oder ohne Käfig?

Die Geschichte mit dem Käfig-Kampf beginnt im Juni. Im Internet, wo sonst, sticheln sich Elon Musk und Mark Zuckerberg gegenseitig mit Kommentaren. Irgendwann twittert Elon Musk "Ich bin bereit zu einem Cage-Match, wenn er es ist, lol" und Mark Zuckerberg kommentiert auf Instagram "Nenne mir den Ort".

Wird aus einem Scherz ernst?

Der Kampf klingt erst wie ein Scherz, die Geschichte wird aber durch mehr Details angeheizt. Las Vegas könnte der Ort sein, Musk schlägt per Tweet das Colosseum in Rom vor. "Tod ernst nehmen die das", sagt Dana White dem Portal TMZ. Das hätten ihm beide in einem Telefonat zugesichert. White ist Chef der UFC, ein US-Kampfsportverband. Das Ganze könne Hunderte Millionen an Spendeneinnahmen bringen.

Hätte Musk eine Chance?

Elon Musk und Mark Zuckerberg haben sich schon früher gegenseitig immer wieder kritisiert. Aber werden sie wirklich in einem Käfig aufeinander losgehen? Wenn ja hätte Elon Musk, 51, vermutlich keine Chance, Mark Zuckerberg, 39, wäre nach allem was man weiß der klare Favorit. Zuckerberg ist der Fittere, seit der Pandemie betreibt er den Kampfsport Jiu Jitsu und hat im Mai auch sein erstes Turnier gewonnen. Wenn überhaupt, hätte Elon Musk wohl nur eine Chance: Er ist größer. Zuckerberg ist 1,70 Meter groß, Musk 1,86. Bei Twitter schreibt Musk: "Ich habe diesen tollen Move, den ich 'The Walrus' nenne, bei dem ich einfach auf meinem Gegner liege und nichts mache."