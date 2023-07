Wie 1,5 Millionen Kronkorken soziale Projekte finanzieren

Alles fing an im Karneval in Nordrhein-Westfalen vor drei Jahren. Mauro übernachtete bei einem Bekannten und der wollte dafür einfach nur Kronkorken. Was Mauro damals erfuhr, veränderte vieles. Normal landen die Kronkorken unbeachtet im Müll und dann werden sie von den Entsorgungsfirmen aussortiert und recycelt. Denn das Weißblech ist begehrt und so machen die Entsorgungsfirmen zusätzliches Geld. Sein Freund sammelte damals nicht für die eigene Tasche, sondern finanzierte über die Einnahmen einen Rollstuhl.

Kostet kein Geld und hilft trotzdem

Den 54-jährigen Königsdorfer packte das Kronkorken-Sammelfieber. Er organisierte einen Container auf dem Werkstoffhof und verteilte Flyer an die Königsdorfer Bürger. 14 Monate später war der erste Container voll. 1,2 Tonnen feinste, sortierte Kronkorken. Der Wolfratshausener Schrott- und Metalhändler Johann Fischer kaufte den Weißblechschrott ab und rundete den Betrag auf 500 Euro auf. Diese Summe spendete Mauro dann an den TSV Königsdorf für die Jugendarbeit. Schon 12 Monate später war der nächste Container voll und der Blut e.V., ein örtlicher Verein, der Stammzellenspender für Blutkrebs sucht, freute sich über eine Spende von 500 Euro. Der Erlös aus dem dritten Container soll an den VdK-Ortsverband gehen, so viel steht auch schon fest. Rund 1,5 Millionen Kronkorken haben die Königsdorfer jetzt schon in etwas Gutes verwandelt.

Kronkorken-Sammelfieber greift um sich

Der Königsdorfer Sammelcontainer steht auf dem Gelände des Wertstoffhofs. Auf Hilfe aus dem Dorf ist Zannantonio angewiesen, "ohne den Leiter des Wertstoffhofs, würde das nicht funktionieren". Ein Punkt ist dem Oberbayern mit italienischen Wurzeln allerdings wichtig. Er will, wie er sagt, keinen "Kronkorken-Tourismus". Es wäre nicht nachhaltig, wegen ein paar Kronkorken extra nach Königsdorf zu fahren. Daher würde er sich wünschen, dass auch in anderen Orten das Kronkorken-Sammelfieber um sich greift. Letztlich brauche es nur jemanden, der es in die Hand nimmt - und der Wertstoffhof muss natürlich mitziehen. Der Aufwand sei überschaubar, und so könnte aus Müll noch viel mehr Gutes werden.