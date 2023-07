Häufigkeitslimit: Twitter schränkt Anzahl sichtbarer Tweets ein

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Fehlermeldungen auf der Kurznachrichtenplattform Twitter. User bekamen eine Warnung, das "Häufigkeitslimit" sei überschritten. Was zunächst nur Fragezeichen hinterließ, ist nun erklärt. Der Twitter-Besitzer und frühere CEO der Plattform, Elon Musk, twitterte am Samstagabend deutscher Zeit, wegen "Datenabschöpfung und Systemmanipulation" würden vorübergehende Beschränkungen eingeführt.

Sichtbare Tweets eingeschränkt – sogar für zahlende Kunden

"Verifizierte Konten sind auf das Lesen von 6.000 Beiträgen pro Tag beschränkt", so Musk. Nicht verifizierte Konten seien gar auf das Lesen von 600 Beiträgen pro Tag beschränkt – neue, nicht verifizierte Konten auf gerade mal 300 pro Tag. Wenig später ergänzte Musk, auch sein Account sei nun limitiert, weil er zu viele Tweets gelesen habe. Wiederum kurze Zeit später ergänzte Musk, die Zahl der sichtbaren Beiträge steige demnächst auf 8.000, 800 und 400.

Twitter hatte unter Musk die Vergabe der blauen Symbole, die einst an von Twitter einwandfrei verifizierte Accounts von öffentlichem Interesse vergeben wurden, umgestellt. Nutzer können sich nun mit einem Bezahl-Abo das Verifikations-Häkchen besorgen. Eine echte Verifizierung gibt es dabei nicht, nur eine Telefon-Nummer wird bestätigt. Nun sind offenbar auch sichtbaren Tweets für zahlenden Kunden limitiert.