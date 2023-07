Auch Polizei in Bayern warnt vor Ecstasy-Pille "Blue Punisher"

Auch in Bayern könnte die gefährliche Ecstasy-Pille "Blue Punisher" derzeit in Umlauf sein. Nach dem Tod mehrerer Mädchen in anderen Bundesländern warnt jetzt auch die bayerische Polizei vor dem Konsum der Droge, deren Einnahme zu Herzstillstand führen könne. Entdeckt wurde sie bereits in Oberfranken.

Polizeibeamte kontrollierten dort am Freitagabend einen Mann auf dem Altstadtfest in Kulmbach. Der 19-Jährige hatte unter anderem "Blue Punisher"-Pillen bei sich. Die Drogen wurden sichergestellt, den Mann nahmen die Polizeibeamten fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Mehrere Mädchen innerhalb einer Woche gestorben

Erst am vergangenen Wochenende war in Brandenburg eine 15-Jährige vermutlich nach einer Überdosis chemischer Drogen gestorben, kurz danach eine 13-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern. Gestern schließlich wurde ein weiterer Todesfall einer 18-Jährigen in Sachsen-Anhalt bekannt. Bei der 13-Jährigen geht die Polizei fest davon aus, dass sie die Ecstasy-Variante "Blue Punisher" konsumiert hatte. Zwei Freundinnen des Mädchens taten das ebenfalls und überlebten nur knapp. Sie lagen tagelang in der Klinik.

Aussehen der Pille sagt nichts über Inhaltsstoffe

Laut Bundeskriminalamt handelt es sich bei "Blue Punisher" um eine bestimmte Form einer Ecstasy-Tablette mit dem Logo des "Blue Punishers". Dieses Logo sei bereits seit einigen Jahren auf dem Markt, konkrete Zahlen zur Verbreitung einzelner Ecstasy-Logos existierten nicht. Das Logo sei dabei an den Marvel-Charakter "The Punisher" angelehnt. Die Comicfigur begeht dabei nach traumatischen Erfahrungen Selbstjustiz und mordet, entführt, foltert und erpresst andere. Typischerweise seien Tabletten mit dem Punisher-Logo besonders stark. Tabletten könnten mit dem gleichen Logo aber aus unterschiedlichen Quellen stammen und völlig unterschiedliche Zusammensetzungen und Wirkungen haben, so das BKA, das Aussehen der Pillen sage nichts über die Inhaltsstoffe und deren Dosierung aus.

Polizei warnt vor lebensgefährlicher Wirkung

Die Polizei Oberfranken warnt mit Nachdruck, die Einnahme der blauen Pille "Blue Punisher" könne lebensgefährliche Folgen haben. Denn zu den möglichen Nebenwirkungen der Droge gehöre auch der Herzstillstand. Grund dafür sei die teilweise viel zu hohe Konzentration des Wirkstoffs MDMA. Wer die Pille bereits konsumiert habe, solle sich umgehend ärztlich untersuchen lassen.

Mit Informationen von dpa und AFP.