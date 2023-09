Das erste Smartphone fürs Kind: Tipps und Fakten für Eltern

Wer in eine Welt voller Smartphones hineingeboren wird, hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann mal selbst eines: In 97 Prozent aller deutschen Haushalte sind Smartphones vorhanden, hat eine aktuelle Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbands Süd-West ermittelt.

Den "richtigen" Zeitpunkt gibt es nicht

Eines gleich vorweg: Wann ein Kind das richtige Alter und die nötige Reife für ein eigenes Smartphone erreicht hat, darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Das bestätigen sämtliche für diese Recherche befragten Experten und Behörden, wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Bayerische Staatsministerium für Digitales oder die Verbraucherzentrale.

Erstes Smartphone teils schon mit sechs Jahren

Laut einer Bitkom-Studie hat bereits jedes fünfte Kind zwischen sechs und neun Jahren sein erstes Smartphone (oder darf ab dann ein ausgemustertes Gerät der Eltern mitverwenden). Im Alter von zehn bis elf Jahren haben schon mehr als die Hälfte aller Kinder ein eigenes Gerät.

Kinder in die digitale Welt begleiten

Im Gegensatz zur älteren "Generation PC" ist das Smartphone für Kinder heute der Einstieg in die digitale Welt. Dabei ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder "verantwortungsvoll begleiten, um sie frühzeitig auf die Chancen, aber auch die Gefahren im Netz hinzuweisen", betont ein Sprecher des Bayerischen Digitalministeriums. Eltern sollten ein Vorbild beim kompetenten und maßvollen Umgang mit digitalen Medien sein.

Kommunikation und Vertrauen sind wichtig

"Das schließt auch ein", ergänzt ein Sprecher des BSI mit Verweis auf Risiken und Schutzmaßnahmen, "dass Eltern regelmäßig mit ihren Kindern über die Erfahrungen im Netz sprechen, mehr über ihr Surfverhalten herausfinden und gemeinsam mit ihrem Kind am Ball bleiben, um über neueste Trends und Gefährdungen informiert zu sein." Aufkommende Fragen sollten vertrauensvoll und gemeinsam besprochen und geklärt werden.

So machen Sie das Handy kindersicher

Bevor ein Smartphone in Kinderhände übergeht, sind jede Menge Sicherheitsvorkehrungen möglich. Die folgenden Empfehlungen bilden ab, was viele Stellen übereinstimmend vorschlagen: