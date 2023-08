Borax-Trinker bei TikTok: Die "Tide-Pod-Challenge für Boomer"

Sie mixen es in Smoothies oder baden darin: Influencer (vor allem) bei TikTok preisen die vermeintliche Wunderwirkung von Borax an. Manche dieser Video-Posts sind inzwischen wieder gelöscht, doch der Trend hält sich hartnäckig. Gesundheitsexperten bezeichnen es als "den dümmsten Gesundheitstrend aller Zeiten".

Das Heilsversprechen der #boraxchallenge

Was bei TikTok derzeit als #boraxchallenge die Runde macht, ist an sich kein neues Phänomen, das Versprechen immer gleich: Weniger Schmerzen und Entzündungen, besserer Muskelaufbau, Entgiftung oder schlicht Geheimwissen, das uns die Pharmaindustrie angeblich verschweigen wollte. Eine tägliche Prise Borax im Wasserglas soll's richten.

Zum Artikel: Warum sich Desinformation auf TikTok so effektiv verbreitet

Bei TikTok ist Borax ein vergleichsweise neues Thema, anderswo im Netz kursiert es schon länger. Auf Facebook existiert seit Jahren eine private Gruppe mit über 40.000 Mitgliedern, die sich in der Einnahme von und dem Baden in Borax-Lösungen gegenseitig bestärkt, Dosierungen diskutiert und – teils erschreckende – Erfahrungsberichte teilt.

Borax in Deutschland verboten

Borax ist ein Mineral, das üblicherweise in Wasch-, Putz- und Bleichmitteln Verwendung findet. In Deutschland gilt der Stoff als krebserzeugend, erbgutverändernd und fortpflanzungsgefährdend und darf seit 2009 nicht mehr an private Endverbraucher verkauft werden. Das US-amerikanische National Capital Poison Center warnt bei regelmäßiger Einnahme zudem vor Blutarmut und Krampfanfällen.

Erinnerungen an die "Tide Pod Challenge"

Die #boraxchallenge weckt Erinnerungen an die Tide Pod Challenge im Jahr 2018, bei der Jugendliche vor laufender Kamera Waschmittel-Kapseln kauten. Diesmal allerdings erscheint die Zielgruppe erwachsener – und kaufkräftiger. Das hat dem Trend den abfälligen Beinamen "Tide Pod Challenge für Boomer" eingebracht.

Das Online-Magazin Vox.com beobachtet, dass "Schlangenöl-Verkäufer" – also selbsternannte Wunderheiler – über die Trendmaschine TikTok effektiv neue Kundschaft auf sich aufmerksam machen. TikTok ordnet in einem Statement an NBC News die #boraxchallenge seinerseits nicht als "Trend" ein und gibt an, weniger als zehn Videos zum Thema gelöscht zu haben.