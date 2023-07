TikTok-Trend "Girl Dinner": Als die Welt die Brotzeit entdeckte

Auf TikTok macht seit Tagen ein Internetphänomen die Runde, das so neuartig ist, dass dafür erst mal ein Name erfunden werden musste:

Girl Dinner. Dessen rasende Verbreitung rief bereits die New York Times auf den Plan, wo man sich an eine Definition des Begriffs wagte: Ein Girl Dinner sei demnach eine Art kalte Snackplatte, zubereitet "zum Verzehr und Genuss" für einen selbst.

Eine kulinarische Revolution erfasst die Welt

Schöpferin dieser kulinarischen Revolution ist Olivia Maher: Die streikbedingt derzeit arbeitslose TV-Produzentin aus Los Angeles postete ein kurzes Video über ihr perfektes Abendessen – zu sehen sind Brot, Käse, Trauben und Salatgurken, drapiert auf einem Küchenschneidebrett. Worauf Olivia eben gerade Lust hatte (und mit über 400 Mio. Abrufe zum Thema auch noch ein paar andere Naschkatzen).

Die Brotzeit, ein feministisches Mahl

Man stelle sich das nur vor: Kein Braten, kein Gemüse, keine Stärkebeilage, kein Ofen oder Herd im Einsatz, das Essen kommt direkt aus Kühlschrank auf den Teller! Das brächte klassische Geschlechtererwartungen zu Fall, bestätigt die Historikerin Seema Rao von der Uni Cleveland der New York Times: Dank Girl Dinner definiere eine Frau sich nicht mehr über das Kochen, sondern allein über den Genuss. So ein Girl Dinner braucht niemandem etwas zu beweisen!

Der feine Unterschied zu Tapas und Vorspeisentellern

Dabei befreit das Prinzip des Girl Dinner auch von Selbstoptimierungszwängen wie dem "Meal Prepping", also dem Vorkochen fertiger Mahlzeiten am Wochenende. Stattdessen wird hier einfach angerichtet, was da ist, in genau der Menge und Zusammenstellung, die gerade gewünscht ist. Und zwar – im entscheidenden Gegensatz zu Tapas oder Antipasti-Tellern – nur für einen selbst!

Eine Übung in Selbstzufriedenheit

Das klingt nach einer recht einsamen Veranstaltung, ist aber vielmehr als Selbstermächtigung zu verstehen: So ein Girl Dinner, begleitet von einem Gläschen Wein, macht einen "einfach glücklich mit sich selbst", sagt Erfinderin Olivia Maher: "Man denkt sich, ich hab mich kaum angestrengt, aber es fühlt sich an als gönne ich mir richtig was. Das macht es zum Girl Dinner."

Heute bleibt die Küche kalt!

In den Enthusiasmus rund ums Girl Dinner mischt sich auch Kritik: Es diskriminiere Ehefrauen oder verursache Essstörungen (eine Ernährungsberaterin widerspricht), andere essen lieber nix oder schlafen stattdessen. Aber es kommt noch wilder, manch ein Kostverweigerer merkt sogar an, dass das Prinzip Girl Dinner anderswo schon länger praktiziert wird. Zum Beispiel in Bayern...