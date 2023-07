"Wo ist das normal?": Attentat in Tschetschenien empört Russen

Er gehört zu den radikalsten und autoritärsten Figuren im russischen Politikbetrieb: Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow ist mehr für seine brutale Innenpolitik und martialische Blogs bekannt als für militärische Erfolge, doch an seiner Loyalität für Putin lässt er keinen Zweifel. Kadyrows Leute sollten sogar den Aufstand von Söldnerführer Prigoschin niederschlagen, woran Experten allerdings erhebliche Zweifel hatten. Die tschetschenische Sondertruppe ist mehr dafür bekannt, sich schamlos zu bereichern und arglose Bürger zu schikanieren als sich an der Front zu bewähren. Jetzt sieht sich der "fundamentalistische" Extrem-Nationalist Kadyrow einer Wut-Welle ausgesetzt, die den Kreml angesichts eines weit verbreiteten Unbehagens weiter destabilisieren könnte.

"Verschwindet und schreibt kein Wort"

Die russischen Bürgerrechtler Elena Milaschina und Alexander Nemzow waren nach Grosny gereist, um an der Urteilsverkündung im neuesten Prozess gegen Sarema Musajewa teilzunehmen, der Mutter des tschetschenischen Menschenrechtsanwalts Abubakar Jangulbajew. Kadyrow, der sich gern mit Putin zum vertraulichen Meinungsaustausch trifft, verfolgt die ganze Familie seit längerer Zeit mit wüsten Beschimpfungen, forderte ihre "Enthauptung", soll sogar persönlich Mitglieder gefoltert haben und wetterte, sie würden die "Gefühle der Gläubigen" verletzen und "Terroristen" unterstützen. Die öffentliche Hetzjagd gipfelte in Großdemonstrationen eines aufgebrachten Mobs. Jangulbajew selbst ist aus der Region geflohen, seine Mutter wurde von Kadyrows Leuten entführt und gewaltsam nach Grosny gebracht.

Auf dem Weg vom Flughafen in Grosny zum Gerichtssaal wurden Elena Milaschina, die für das Exil-Blatt "Novaya Gazeta Europe" arbeitet, und Anwalt Aleander Nemzow von maskierten Männern gestoppt und geschlagen. Sie sollen davor gewarnt worden sein, über den Prozess zu berichten: "Verschwindet und schreibt kein Wort." Nemzow wurde in ein Bein gestochen, er soll kaum in der Lage sein zu sprechen und sich zu bewegen, aber gleichwohl vorhaben, der Urteilsverkündung beizuwohnen, nachdem seine Wunde genäht wurde. Milaschinas Finger wurden gebrochen, sie soll immer wieder das Bewusstsein verlieren: "Die Journalistin hat am ganzen Körper blaue Flecken, ihr Kopf ist kahl rasiert und durch darüber geschüttete Farbe ganz grünlich. Es sei unmöglich, sie in einem solchen Zustand ohne Spezialtransport zu befördern", heißt es von der Bürgerrechtsbewegung Memorial.

"Daran glaubt kaum jemand"

Der Vorfall löste in Russland große Betroffenheit aus, zumal das Land nach dem gescheiterten Aufstand von Söldnerführer Prigoschin ohnehin lebhaft über Zensur, Unterdrückung und Dissidenten streitet. "Wir warten auf die Reaktion des Kremls", heißt es im Portal "Russland kurzgefasst" mit 470.000 Followern. In einem Blog war zu lesen: "Es gibt nur zwei Erklärungen für die Schläge auf die Anwälte von Sarema Musajewa in Tschetschenien: Ramsan hat die Lage in Tschetschenien nicht mehr unter Kontrolle, oder Ramsan hat die Lage in Tschetschenien vollständig unter Kontrolle. Eine dritte ist nicht überflüssig, und beide Erklärungen sind sehr schlecht. Es gibt einen Ausweg: die Verantwortlichen öffentlich zu ermitteln und zu bestrafen. Dadurch würden falsche Erklärungen entkräftet. Aber daran glaubt kaum jemand."

Blogger Anton Orech schreibt: "In Tschetschenien kann man eine Frau ungestraft verprügeln, ihr die Haare abrasieren und sie mit grüner Farbe übergießen. Der Anwalt wird 'einfach so' geschlagen, bis er das Bewusstsein verliert." Die Region sei gesetzlos und werde von "Banditen" dominiert. Der Vorsitzende des russischen Journalistenverbandes, Wladimir Solowjow (nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen TV-Propagandisten) sagte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti, niemand habe sich an ihn wegen Hilfeleistungen gewandt. Sergej Babinets, Chef der russischen Initiative gegen Folter, bezweifelte, dass "Gangster" die Täter waren: "Das war ein Angriff auf ihre Aktivitäten."

In Tschetschenien sind Anwälte arbeitslos

"Nach der Geschichte mit Prigoschin musste Putin Schlussfolgerungen ziehen", heißt es in einem weiteren Blog: "Wenn in Ihrem Land jemand mit einem Vorschlaghammer Köpfe einschlagen lässt [Prigoschin], Journalisten und Anwälte verprügelt, Zivilisten entführt und mit Waffen bedroht, dann könnten dieselben Leute früher oder später 200 km vor Moskau landen. Wo liegt die Grenze dessen, was für Kadyrow und seine Soldateska erlaubt ist?"

Der tschetschenische Anwalt Kaloy berichtete in seinem Blog über die Zustände der tschetschenischen Justiz, es gebe zwar rund 1.000 Juristen, aber fast alle seien außerhalb Tschetscheniens tätig. Nur dreißig bis fünfzig hätten den Mut, vor Ort zu arbeiten, alle anderen seien arbeitslos: "Wenn ein Anwalt gegen die Ermittlungen oder das Gericht vorgeht, dann kommt sofort der Leiter einer Abteilung für innere Angelegenheiten zu ihm und mahnt ihn freundlich, dass es hier nicht nötig sei, mit seinem Wissen und seinen Beweisen anzugeben. Wenn Sie anderer Meinung sind, kommen wir Sie besuchen." Ironisch fügte Kaloy an: "Ich bin sicher, dass Ramsan Achmatowitsch der Sache auf den Grund gehen und jeden bestrafen wird, der für das, was passiert ist, verantwortlich ist. Er weiß es einfach nicht besser, gegen bewaffnete Kriminelle ist er machtlos."

"Tod gemäß der Scharia"

Ein Blogger aus Pskow meinte: "Ein Journalist ist im modernen Russland der am wenigsten geschützte Beruf. Die Gesellschaft behandelt Journalisten als aussterbende Zunft. Unser Volk versteht eine einfache Sache nicht: Die Bürger einer Gesellschaft, in der man sich ungestraft über die Presse lustig machen kann, werden früher oder später selbst Opfer ungestrafter Gewalt. Und es wird niemanden geben, der auch nur ein paar Zeilen über diese Gewalt schreibt." Kadyrow benötige dringend einen "Tritt in den Hintern", wurde gefordert: "Auf welchem Planeten ist so was normal? Erträglich? Verzeihlich?"

Es sei offensichtlich, dass Kadyrow seine Gegner einschüchtern wollte, zeigte sich ein weiterer Netzkommentator überzeugt: "Das Abscheulichste an dieser Geschichte ist, dass die Schlägertypen nicht einmal versucht haben, die wahren Gründe für den Angriff zu verbergen, sondern den Opfern direkt ins Gesicht erklärt haben, warum sie ihnen die Finger gebrochen haben – eine in der Tat hochwertige Arbeit. Auffallend ist der absolute Glaube der Kadyrow-Leute an ihre eigene Straflosigkeit."

Der frühere BBC-Mitarbeiter und russische Publizist Wladimir Dergaschew schreibt: "Die russische Regierung steht abermals am Scheideweg. Können sie das Grundprinzip des staatlichen Gewaltmonopols aufrechterhalten? Gilt im ganzen Land das gleiche Strafrecht? Oder man sollte es bei der Einreise nach Grosny besser vergessen, weil es dort ein alternatives lokales Gesetz gibt: Das Recht auf einen Vorschlaghammer, leuchtendes Grün und den Tod gemäß der Scharia." Vermutlich werde es in Moskau wieder heißen, dort "wisse man nichts" oder es handle sich um "zwielichtige Provokateure", die schlechte Stimmung machten.