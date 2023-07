"Vorrevolutionäre Wirren": Putin kann Patrioten nicht beruhigen

Neuerdings schwenken russische Schulabsolventen Fahnen der Söldnerarmee "Wagner" und stellen davon Videos ins Netz, was zahlreiche Beobachter befremdet, wie auch schon die demonstrativen Solidaritätsbekundungen von Teilen der Bevölkerung in Rostow am Don: Offenbar genießt Rebell Jewgeni Prigoschin nach wie vor erhebliche Sympathien im Land. Einer der prominentesten Militärblogger mit 370.000 Fans klagte, der Kreml habe die Privattruppe "Wagner" mit seiner Verbotspolitik und einer "Aura des Geheimnisvollen" noch deutlich attraktiver gemacht: "Was könnte für einen jungen Mann attraktiver sein, als sich gegen das System zu stellen und sich mit dem Flair eines Piraten zu schmücken, der gleichzeitig brutal und leichtfüßig vorgeht?"

"Propaganda schlägt ins Gegenteil um"

Das Staatsfernsehen habe mit seinen muffigen Propaganda-Parolen das Gegenteil von dem erreicht, was beabsichtigt gewesen sei: "Die Jugendpolitik ist auf den Hund gekommen, sie wissen nicht, wie man mit jungen Leuten spricht, sie versuchen, sie über das Fernsehen zu beeinflussen, mit ein paar betagten Moderatoren und ein paar Schamanen, die, abgesehen vom simplen Thema Nationalstolz und der Beschwörung des russischen Blutes nichts anzubieten haben." Der Kreml selbst habe förmlich eine "Bombe unter die Regierung" gelegt, denn es gebe auch kaum noch junge Menschen, die in den "Strafverfolgungsbehörden" arbeiten wollten.

"Wenn die Loyalität [des Staatsfernsehens] zu Speichelleckerei und offener Propaganda verkommt, ist es für die Behörden selbst in den kritischsten Momenten wahrscheinlicher, dass diese Art von 'Hetze' der Medien in ihr Gegenteil umschlägt, da sie plötzlich zu einem Widerstandsfaktor von vielen Zuschauern wird. So entsteht durch die Hände der Aufseher der Medienarbeit selbst nach und nach eine neue Opposition außerhalb des Systems – immer noch unorganisiert, aber fest entschlossen, eindeutig nicht für diejenigen zu stimmen, die an allem, was passiert, beteiligt waren", so ein Blogger mürrisch.

"Die Jungen sind für Putin verloren"

Ähnlich bewertet der im Ausland lebende Politologe Abbas Gallajamow die Lage: "Putins bedingungslose Führung ist nur noch bei den Rentnern beliebt. Die mittlere und jüngere Generation stehen dem Präsidenten eher ablehnend gegenüber. Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass die Jungen für ihn verloren sind. Der Präsident ist für sie ein solcher Antiheld, dass selbst mit Prigoschin als Alternative (der ebenfalls negativ wahrgenommen wird) junge Menschen sich trotzdem weigern, auf die Seite der Regierung zu treten." In Moskau fürchteten viele zwar Repressionen, in der Provinz dagegen seien viele überzeugt, völlig im Recht zu sein. In Nowosibrisk fand kürzlich sogar ein Autokorso für Prigoschin statt, für den sich der Oligarch herzlich bedankte.

"Niemand wird sich mehr Rebellion widersetzen"

"Auf jeden Fall gibt es nichts, was auch nur annähernd der 'Einigkeit' ähnelt, von der Putin von morgens bis abends spricht, nicht einmal annähernd. Es herrscht keine Geschlossenheit, sondern vorrevolutionäre Verwirrung und Verunsicherung", so Galljamow. Damit wählt der Exilant noch einen vergleichsweise höflichen Umgangston. In Russland agitierende Ultrapatrioten wie Igor Strelkow dagegen kennen keinerlei Zurückhaltung mehr bei ihrer Kritik am Kreml - und werden wundersamer Weise nicht zur Rechenschaft gezogen: "Es ist unmöglich, ein Land zu retten, dessen Herrscher so verrottet sind, dass sie sogar den elementaren Instinkt der Selbsterhaltung verloren haben und ihn gegen die Möglichkeit eintauschen, noch ein bisschen 'um jeden Preis untätig zu bleiben'."

Es habe nach dem Aufstandsversuch keinerlei personelle Konsequenzen gegeben, auch nicht die "mildeste Strafe", womit die Folgen vorgezeichnet seien: "Eine weitere Rebellion ist nicht mehr fern. Es bleibt nur noch, auf eine große Niederlage an der Front zu warten. Und ja, egal wer damit anfängt, jetzt wird sich niemand mehr den Rebellen widersetzen. Überhaupt niemand. Weil es keinen Sinn macht, sein Leben zu riskieren, um eine so miserable und elende Regierung zu verteidigen."

"Fehlen einer Antwort ist auch eine Antwort"

Der rechtsradikale Philosoph Alexander Dugin sieht schwere Wetter heraufziehen: "Nachdem die Lage gerade geklärt wurde, spitzt sich die Situation erneut zu. Da niemand ernsthafte Schlussfolgerungen aus dem Marsch der Gerechtigkeit zieht, ziehen die Wolken wieder auf. Es ist immer noch schwer zu sagen, zu welcher Art von Hurrikan sie sich entwickeln werden." Prigoschin habe die richtigen Fragen gestellt, aber leider keine Antwort erhalten: "Das Fehlen einer Antwort ist auch eine Antwort. Meiner Meinung ist das aus historischer wie politischer Sicht ein Fehler." Russland befinde sich immer noch "im Halbschlaf" und reagiere viel zu langsam auf alle "Bedrohungslagen".

Nur noch hämischen Spott hatten Dugin und andere Nationalisten für den Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew übrig, der sich in einem Leitartikel als großer "Patriot" aufspielte und auf den Westen geschimpft hatte, allerdings seinem Text ein angebliches Zitat der Radikal-Kapitalistin und Atheistin Ayn Rand (1905 - 1982) voranstellte, das sich im Nachhinein als Ausspruch des US-Unternehmers Henry Ford (1863 - 1947) erwies: "Wenn es den Anschein hat, dass die ganze Welt gegen Sie ist, denken Sie daran, dass das Flugzeug nicht mit dem Wind abhebt, sondern gegen ihn."

Unverzeihlich, dass Medwedew in seiner Not Anleihen bei amerikanischen Denkern machte, so Dugin: "Es ist kriminell, die liberale Satanistin Ayn Rand gut gemeint zu zitieren. Auch wenn das Zitat gar nicht von ihr stammt. Unwissenheit ist kein Verbrechen, Liberalismus in unserer Situation sehr wohl. Ein anschauliches Beispiel für einen Rückfall."

"Mittelalterliches Chaos"

Währenddessen sind mehrere Umfragen veröffentlicht worden, wonach ein Viertel bis ein Drittel der Russen auf Seiten Prigoschins stehen, wenngleich eine große Mehrheit Privatarmeen grundsätzlich ablehnt. Auffällig dabei: In der mittleren und älteren Generation gibt es nicht wenige, die den Aufstand für eine "Inszenierung" halten und mit Verschwörungstheorien erklären. So ist die Hälfte der Befragten angeblich überzeugt, der Westen stecke irgendwie dahinter.

Einen Militärputsch werde es in Russland allerdings nicht geben, so Blogger Boris Kagarlitzky, denn in Moskau gelte immer noch die Devise, dass jemand mit einem Stempel mächtiger sei als jemand mit einem Revolver. Das sei der Unterschied zu Militärdiktaturen in Südamerika. Intrigen aus der zivilen Elite könnten daher schon eher die "Situation verändern". Politologe Wladislaw Inosemtsew schließt sich mit diesem Urteil an: "Die Spezialoperation sieht aus wie ein Chaos, das im Mittelalter typisch war, und kann als solches viele Jahre andauern. Seine Ziele sind verschwommen und es wird hauptsächlich zur Unterhaltung des Hochadels abgehalten, begleitet von Zerstörung, Raub und wirtschaftlichem Niedergang für die einen, während andere Auszeichnungen und Titel einheimsen."

"Hymne an Bestechungsgeld"

Die russische Soziologin Maria Fil verwies darauf, dass die Elite derzeit erhebliche Schwierigkeiten habe, herauszufinden, welche Ansichten im zerstrittenen Kreml-Apparat gerade erwünscht seien und entsprechend panisch sei. Es sei eine undankbare Aufgabe, die aktuelle Befindlichkeit von Putins Leuten festzustellen. Umso eifriger werde Prigoschin geschmäht - und zwar von Leuten, die ihn bis vor kurzem noch rühmten. Der Opportunismus sei so unverschämt eskaliert wie in der jungen Sowjetunion, als der berühmte Dichter Wladimir Majakowski seine beißend ironischen Werke "Hymne an ein Bestechungsgeld" und "Über Müll" verfasst habe.

"Aus psychologischer Sicht ist der treibende Mechanismus eines solchen Verhaltens Angst, der Hauptauslöser für die Aktivierung des Selbsterhaltungstriebs", analysiert Fil: "Niemand wird so sehr gehasst wie derjenige, der ihnen wirklich Angst gemacht hat. Angst ist gleichbedeutend mit Scham und Hilflosigkeit. Sie lässt sie tief in ihr Inneres blicken und den wahren Zustand der Dinge erkennen, zumindest innerhalb ihrer eigenen Persönlichkeit. Das ist eine Demütigung, für die man sich rächen möchte, daher all das jetzige Auskosten der zweideutigen Fakten aus Prigoschins Biografie, die in den letzten Tagen durch die Netzwerke schwappten. Früher hatten sie Angst, überhaupt darüber nachzudenken, obwohl die Fakten ziemlich bekannt waren und von niemanden bestritten wurden."

Mehrere Blogs zeigten sich einig mit den Sozialforschern vom "Russland-Trend", die in ihrem Fazit der vergangenen Woche schrieben: "Die politische Krise in Russland ist nicht überwunden. Sämtliche Personalentscheidungen werden auf Eis gelegt." Der Aufstand habe die Konflikte zwischen der Regierung und der Armee nicht entschärft: "Und das bedeutet, das neue bevorstehen."