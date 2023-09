"Wie ein Lichtstrahl in der Finsternis": Briefe aus dem Krieg

Die Briefschreiberinnen, deren Berichte Aurélie Bros gesammelt hat, kommen aus der ganzen Ukraine, auch aus den Gebieten, die sich seit dem vergangenen Jahr unter russischer Besatzung befinden. Ebenso schreiben Frauen und Mädchen, die ins Ausland geflohen sind und derzeit beispielsweise in Polen oder in Deutschland leben.

In einer Fernseh-Dokumentation wurde die Briefsammlerin auf die Singer/Songwriterin Jerry Heil aufmerksam, schrieb sie an und traf sie in Berlin. Auch sie berichtet von den ersten Kriegstagen: "Sie erzählt in dem Brief, jeder kann Französisch, Italienisch oder Englisch erkennen. Ukrainisch nicht. Und ihr Ziel ist, dafür zu sorgen, dass die Welt die ukrainische Kultur entdecken und erleben kann. Deswegen hat sie das Lied 'Call me Freedom' für das Buch komponiert. Sie wollte Hoffnung geben. Jede Frau in dem Buch versucht, Hoffnung zu haben, versucht, etwas zu machen, um das Land zu unterstützen."

"Und dann kommt die Angst wieder"

Der Brief von Jerry Heil stammt vom August des vergangenen Jahres und beginnt in der Hoffnung, der Krieg möge vorbei sein, wenn wir ihre Zeilen lesen. Sie hat sich bislang nicht erfüllt, die Menschen im von Russland angegriffenen Land blicken dem zweiten Kriegswinter entgegen. Aurélie Bros erzählt, mit vielen der Briefschreiberinnen sei sie weiter in Kontakt: "Es gibt die Schockphase, wo jeder ängstlich wird und nicht weiß, wie es weitergeht. Angst ist extrem spürbar.

Dann kommt die zweite Phase, in der die Akzeptanz da ist. Die Leute haben immer noch Angst. Aber die Fragen verändern sich: Wie kann ich mit dem Alltag zurecht kommen? Wie kann ich meine Routine haben? Und dann kommt die Phase, wo die Ukrainer auch bemerken, dass das Interesse im Westen für den Krieg langsam sinkt. Und dann kommt die Angst wieder. Aber eine andere Angst."

Manche der Briefe, die Aurélie Bros gesammelt hat, sind voller Dunkelheit. Etwa der von Kristina, die nach Ingolstadt geflohen ist und von der Zerstörung Mariupols durch die russischen Truppen erzählt – und ebenso von den Anstrengungen, die belagerte Stadt zu verlassen. Zugleich wird immer wieder eine Vision beschworen: Marjana, die Journalistin aus Kiew, schließt ihren Brief mit dem Wunsch, sie möchte, dass alle Ukrainer in Sicherheit, Frieden und Ruhe leben können – in einem freien Land. Sie bittet die freie Welt um Unterstützung.