Wie der Bamberger Dom vom Holzwurm befreit wird

Normalerweise ist der Bamberger Dom voller Touristen und anderer Besucher, die sich die Kirche und die Kunst anschauen oder dort beten wollen. In den vergangenen Tagen kam jedoch niemand mehr, denn schon an den Portalen warnten große Schilder: Gefahr, Zutritt verboten.

Warum der Holzwurm ein kreatives Insekt ist

Schuld daran ist die Larve des gemeinen Nagekäfers, besser bekannt als Holzwurm. Bei einer routinemäßigen Kontrolle war aufgefallen, dass zwei spätmittelalterliche Holzaltäre im rechten Seitenschiff von ihm befallen wurden. "Holzwürmer gehören leider zu den Insekten, die sehr kreativ sind und dementsprechend kommt das immer wieder vor", erklärt Carola Schmidt, die das Bamberger Diözesanmuseum leitet. "Allerdings überwachen wir ja, das heißt es gibt Verfahren, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, ob es Probleme gibt. Und sobald etwas auffällt, wird man aktiv."

Sobald der Holzwurm bemerkt werde, müsse man dann entscheiden, wie es weitergeht: "Es gibt ganz viele verschiedene Verfahren, um Insekten zu bekämpfen. Es gibt erprobte Verfahren, aber es gibt auch immer neue, experimentelle Verfahren, die durchaus zu begrüßen sind, weil sie umweltschonend sein können, aber natürlich die Langzeitwirkungen noch nicht so erforscht sind."

Befallenes Holz wird mit speziellem Gas behandelt

In diesem Fall mussten die beiden Altäre mit einem speziellen Gas behandelt werden. Zuständig dafür: Die Firma Binker aus Lauf an der Pegnitz, ein Fachbetrieb für Materialschutz. Seit Montag arbeiten Carsten Dähne und Theo Eckert daran, den Holzwurm loszuwerden. Dafür mussten sie die Altäre zunächst in eine gasdichte Folie verpacken. Denn das Gas, das hier eingesetzt wird – Sulfurylfluorid – ist schädlich fürs Klima und giftig für Menschen. "Wir haben aufgebaut, die Einkleidung fertiggestellt, mit Dachlatten, mit Folien, Klebebändern, mit Kleisterpapier und Tapetenleim", erklärt Dähne. "Am Montagnachmittag haben wir dann das Gas eingeleitet. Die Konzentration ist vorgegeben. Und jetzt sind wir da, um die Konzentration in der gesamten Einwirkzeit zu halten und zu messen."

Der ganze Vorgang läuft über eine Apparatur, die im rechten Seitenschiff in der Nähe der befallenen Altäre aufgestellt ist. "In der gelben Flasche ist das Gas, das dann in den Verdampfer geht", erklärt Dähne. "Dort wird es erhitzt und dann im Wäscher gereinigt. Und dann wird es über einen Dosierschlauch eingeleitet."